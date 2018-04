VIDEO: Jihočeská cyklopohoda kolem největšího rybníka střední Evropy

Délka: 41km

Převýšení: 110m

Obtížnost: malá

Typ kola: trek, mtb

Proč tam jet: Jízda po rovině širokými cestami s minimálním převýšením a krajinou plnou rybníků je jako stvořena pro rodinné výlety.

Popis trasy: Cyklotrasa 1134 z Veselí nad Lužnicí do Vlkova - po žluté kolem Vlkovského rybníku k rozcestí U Dubové louky - doprava po zelené po hrázi mezi rybníky Rod a Naděje - na konci hráze odbočit na červenou - po červené kolem rybníků Naděje a Víra do vesničky Klec - stále po červené kolem rybníku Potěšil do Lužnice (v sezoně občerstvení u vodáckého tábořiště) - po červené kolem statku Hamr (hospoda otevřena od pátku do neděle) k hájovně Smitka - přejet hráz Rožmberka - po červené do Lužnice (občerstvení v konzumu Alena, v sezoně i v restauraci Ponorka) - po červené stejnou trasou, jako jsme přijeli, přes Klec a kolem rybníků Víra a Naděje k rozcestí se zelenou - dál po červené do Vlkova kolem rybníků Rod, Pražský a Překvapil do Vlkova - po žluté na písečný přesyp u Vlkova a po pěšince podél Vlkovské pískovny k silnici do Veselí

Cyklotrasa kolem jihočeských rybníků. Autor: SHOCART