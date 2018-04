VIDEO: Jaké in-line brusle jsou nejlepší

Koupit dobré a cenově dostupné in-liny dnes není složité. Většina velkých sportovních obchodů je dobře zásobena různými modely. A například specializovaný JB Sport nabízí dokonce na 130 různých modelů, z nichž si vybere opravdu každý.

In-line brusle rozdělujeme na několik kategorií:

pro in-line hokej

agressiv (street) - vhodné pro různé triky a U-rampu

závodní brusle pro speed - tedy rychlobruslení na kolečkových bruslích

brusle fitness - pro normální, obyčejnou jízdu. Jejich obdobou jsou takzvané urban skates - brusle do města, které mají kratší šasí a jsou trochu lépe ovladatelné.

Závodní in-line brusle

FITNESS - brusle pro každého

My se dnes budeme zabývat právě bruslemi pro fitness. V této kategorii můžeme ještě rozlišit tři podkategorie - brusle pro začátečníky, pro pokročilé a pro hobbíky, kteří jezdí rádi rychle a na větší vzdálenosti.

Každá brusle má čtyři základní části určující její zaměření a kvalitu - botičku, šasí (rám, nebo někdy nůž), kolečka a ložiska.

Botička dnešních bruslí je většinou pevná, ale uvnitř dostatečně pohodlná a také vzdušná. Kombinuje různé umělé materiály a k zapínání slouží tkaničky s přezkami a pásky se suchými zipy, podobně jako u lyžáků. Když to zjednodušíme, čím tvrdší a nižší botička, tím více je určena pro sportovnější a rychlejší jízdu.

Naopak pohodlná, dostatečně vysoká a dobře vypolstrovaná bota slouží lépe začátečníkům a mírně pokročilým. Některé brusle jsou dokonce upraveny podobně jako lyžáky - dají se uvnitř tepelně tvarovat podle nohy.

Rám bývá buď z kompozitů, nebo dnes už většinou z lehčených hliníkových směsí. Čím tvrdší a lehčí, tím je více určen pro sportovnější a rychlejší jízdu.

A přece se točí...

Kolečka jsou další velmi důležitou součástí bruslí. Dnes se nejčastěji vyrábějí ve velikostech 84 mm, 90 mm a 100 až 110 mm. Platí, že pro začátečníka jsou lepší menší kolečka, neboť brusle jsou pak lépe ovladatelné. Čím větší kolečka, tím rychleji brusle jedou. Většina slušných fitness bruslí pro pokročilé má dnes kolečka velká 84-90 mm. Kolečka 100-110 mm jsou vhodná pro velmi dobré fitness jezdce, kteří rádi jezdí rychle a na delší vzdálenosti.

Kolečka mají i různou tvrdost, která se zvyšuje s vyšším přiřazeným číslem. Nejčastěji v prodejnách narazíme na kolečka s tvrdostí od 82 A do 85 A. Čím měkčí, tím pohodlnější jízda a větší přilnavost. Jezdí se na nich lépe po tvrdém a vlhkém povrchu, ale zase se rychleji sjíždějí. Čím tvrdší kolečka, tím rychleji jedou a více vydrží.

Měkčí kolečka by měl vybírat začátečník, ale třeba i starší bruslař, který má občas problém s koleny. Tvrdší kolečka přenášejí z nerovností větší rázy na náš pohybový aparát. Kdo jezdí hodně, mohou ho pak někdy bolet kolena.

Ložiska se označují buď jako ABEC nebo ILQ (u trochu slušných bruslí nejčastěji 5, 7 až 9). Čím vyšší číslo, tím lepší valivost ložisek. Ale neplatí to vždy, často záleží i na výrobci.

Městské in-line brusle

Zkusme nyní z těchto komponentů složit brusle pro zmíněné tři podkategorie.

Začátečník - který bude jezdit jen občas, na kratší vzdálenosti a pomalejším tempem, vystačí s měkčí vyšší botičkou s jednodušším rámem, kolečky 84 mm, s tvrdostí 80 až 82A a ložisky ABEC 5-7. Takovou kombinaci nabízejí nejlevnější modely bruslí od cca 2 500 Kč.

Výborný hobbík - který jezdí pětkrát týdně, často vzdálenosti i přes 20 km a větší rychlostí, by měl vybírat trochu nižší a tvrdší botičku s kvalitním hliníkovým rámem a kolečky 100 až 110 mm s tvrdostí cca 85A a ložisky ILQ 9. Takové brusle se dají pořídit od cca 7 000 Kč.

Pokročilý jezdec - který jezdí rád jednou, dvakrát až třikrát týdně trochu svižněji kolem 15 km, ať vybírá kvalitní botičku s hliníkovým rámem, kolečky 90 mm a vyšší tvrdostí s ohledem na kvalitu povrchu. Brusle pořídí od cca 4 500 Kč.

Kdo teprve začíná, ale ví, že bude jezdit hodně často a větší vzdálenosti, může zkusit i menší trik. Pořídí si dobré brusle a k nim náhradní sadu menších koleček. Zdokonalí se na těch menších (třeba 84 mm), a když získá větší jistotu, přejde na původní kolečka, která koupil s bruslemi (90-100 mm). Některé brusle se však už prodávají s tímto záměrem. Koupíte je s kolečky 84 mm, ale pak se do nich dají - pokud je tak na rámu uvedeno - přikoupit kolečka větší, např. 90 mm.

Na kvalitě záleží

Jak je to s výrobci? Kdo chce opravdu dobré brusle, měl by vybírat značkové od firem K2, Rollerblade, Fila nebo Powerslide. Brusle těchto značek prodávají některé velké sportovní řetězce, ale hlavně specializované sportovní prodejny. A pokud vás zajímá, v jaké cenové kategorii jdou nejvíc na odbyt brusle například ve specializované prodejně JB Sport, pak jsou to ty od 4 000 do 6 500 Kč.