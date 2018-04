VIDEO: Jak snadné je pronést do letadla pistoli? Provedly to dvě reportérky

Taška s pistolí prošla bez povšimnutí i ruční prohlídkou

Při dvou separátních testech loni v listopadu se redaktorkám z francouzské veřejné televizní stanice France 2 podařilo projít přes bezpečnostní kontrolu na letištích Charles de Gaulle a Marseille s poloautomatickou pistolí ráže 9 mm.

První pokus proběhl v ranní špičce na letišti Charles de Gaulle, let z Paříže do Nice. Pistoli měly reportérky rozebranou do šesti částí, rozdělených ve dvou taškách. První taška prochází po pásu rentgenem bez problémů, druhou skenují dvakrát, ale nakonec také prochází.

Druhý pokus se odehrál na letišti v Marseille, večerní let Marseille-Paříž. Pistoli mají ženy opět rozebranou na šest částí ve dvou taškách. Tentokrát kontrolují druhou tašku několikrát a dokonce projde i ruční prohlídkou, pracovník ale nic neobjeví.

V letadle během letu potom vždy jedna z žen skládá pistoli dohromady, nikdo si přitom ničeho nevšimne. Celou akci redaktorky natočily na skrytou kameru.

Kde se stala chyba?

Kauzu odvysílala televize France 2 tento čtvrtek večer v populárním pořadu Envoye Special. Z reportáže jednoznačně vyplynulo, že běžné kontroly na francouzských letištích mají velké slabiny. Prohlídky často zajišťují zaměstnanci nasmlouvaných soukromých bezpečnostních firem, kteří však nejsou náležitě proškoleni.

Specialista na letištní bezpečnost Chąristophe Naudin odhaluje v reportáži jednu chybu bezpečnostní kontroly za druhou. Jednou z těch zásadních bylo to, že kontrolované tašky reportérek projely na pásu rentgenem na výšku (na stojato), čímž se minimalizuje možnost důkladně prosvítit její obsah. Taška má podle Naudina vždy na pásu ležet na co nejširší ploše.

Linda Bendali, jedna ze dvou reportérek, které pistoli pronesly do letadla, potvrdila, že problémem nebylo to, že by jim pracovníci kontroly nevěnovali dost pozornosti. Podle ní bylo spíše očividné, že kontrola je málo proškolená v tom, co přesně má hledat a že není příliš obeznámená s nebezpečnými zbraněmi.

Agentury školí pracovníky letištních kontrol pouze teoreticky

Reportáž na Envoye Special pokračuje ukázkami ze dvou agentur, které se specializují na školení budoucích pracovníků letištní kontroly.

V první agentuře studenti absolvují 14denní školení, během něhož se vše učí pouze virtuálně na počítači. Během dvou týdnů jim neprojde rukama jediná zbraň ani výbušnina. Na konci kurzu podstoupí absolventi teoretický test a získávají diplom bezpečnostního agenta, uznaný státem.

Druhá agentura působí věrohodněji, studenti si vše zkouší v reálných podmínkách a manipulují se zbraněmi i výbušninami. Shodou okolností tam ale předvádějí i stejnou zbraň, se kterou se reportérkám podaří projít na palubu letadla.

Na bezpečnosti se šetřit nedá

Reportérky pronesly pistoli do letadla 8. listopadu 2010. Pouhých 10 dní po přímé hrozbě teroristických útoků, kdy premiér ujišťoval francouzské občany, že stát dělá pro jejich bezpečnost maximum. A i v současné době Francie zůstává ve stavu zvýšené bezpečnostní pohotovosti.

"Případ odhaluje skutečný problém dneška. Totiž to, že pokud jsou prohlídky na letištích svěřené do rukou soukromých firem, automaticky to vede ke snížení bezpečnosti," vyjádřil se ke kauze generální tajemník policejních odborů Nicolas Comte. Zároveň požaduje důkladný audit letištních bezpečnostních složek a státní dohled nad letištními kontrolami.

Soukromé bezpečnostní služby využívají francouzská letiště zhruba 20 let místo celníků a policistů, vyjdou totiž dvakrát až třikrát levněji. V ceně každé letenky je zahrnutý i bezpečnostní poplatek ve výši zhruba 9 eur. Paradoxem ale je, že lidé vlastně platí za neprofesionální a mnohem rizikovější službu, upozorňuje se v reportáži televize France 2.

Francouzské úřady i vedení obou letišť se zatím k případu odmítly oficiálně vyjádřit.

Zatímco však kontrolám na francouzských letištích unikne i pistole, na amerických letištích jdou prohlídky často do opačných extrémů, za hranice lidské důstojnosti (Čtěte "Sundání kroužku z bradavky kleštěmi aneb 10 šokujících letištních kontrol").