VIDEO: In-line kousky, které sami asi nikdy nezkusíte

Závodníci v rychlostním in-line bruslení na dráze nebo při silničních maratonech, takzvaném speedu, používají několik dovedností a triků, při kterých se až tají dech.

Bleskový start a telemark

Je to zaprvé start, kdy závodník na bruslích nejprve doslova běží, sprintuje, než se dostane do potřebného skluzu.

Při cílovém sprintu pak na pásce používají ti nejlepší takzvaný telemark. V rychlosti často kolem 50 km/hod vykopnou do cíle přední nohu a udělají efektní roznožku. Přední brusle nezřídka jede jen po zadním kolečku, zatímco zadní brusle po kolečku předním. Není to trik pro parádu, ale účinný způsob, jak se do cíle dostat co nejdříve. Pokud byste to přeci jen chtěli vyzkoušet, tak opatrně a pouze v plné zbroji - s kompletní sadou chráničů.

Double push

I samotná jízda špičkového závodníka v kategorii speed vypadá úplně jinak než jízda běžného fitness jezdce, a dokonce i jinak než u rychlobruslařů na ledě.

Ona zázračná a velmi náročná technika jízdy, která umožňuje velké zrychlení i vyšší rychlost jízdy, se jmenuje double push nebo česky dvojitý odraz.

Nebudeme techniku do detailů popisovat, ale jak už název napovídá, závodník se při tomto způsobu jízdy odráží jednou nohou hned dvakrát (na rozdíl od jezdce fitness nebo i ledového rychlobruslaře, který se odráží jen jednou, a to klasicky do strany).

In-line závodník nejprve na vnitřní hraně doslova zatáhne zatíženou nohu pod sebe - první odraz - a pak brusli rychle překlopí z vnitřní hrany na vnější a odrazí se klasicky do strany.

FENOMÉN IN-LINE BRUSLENÍ V ČESKU Sledujte seriál o in-line bruslení každý čtvrtek na iDNES.cz. V příštím, 7. díle navštívíme hezké stezky v Čechách, které se dají využít pro in-line bruslení, a v následujícím, 8. díle se pak zaměříme na údržbu bruslí.

Freestyle skating

Samostatnou kapitolou je in-line freestyle. Jezdci jezdí freestyle slalomy popředu, pozadu i bokem mezi kužely či plastovými kalíšky, různě efektně smykují, zastavují a skáčou. Často jízda obsahuje až taneční prvky. Existuje taky speed slalom, kdy dva jezdci jezdí slalom na jedné noze - tzv. one foot - ve dvou lajnách. Rychlejší vyhrává. Zbývající dvě části freeskate jsou skákané - high jump z odrazového můstku a free jump bez můstku přes tyč, podobně jako v atletice.

Agressive skating

Spočívá především v tricích na U-rampě, funboxech nebo tyčkách. Takzvaný street pak využívá přirozených městských překážek.



Downhill

Další extrémní podobou in-line bruslení je sjezd neboli downhill. Jezdí se jako regulérní závody na uzavřených horských silničkách, výjimečně ho někteří nadšenci provozují jako vrcholnou adrenalinovou zábavu přímo za provozu. Berte to ale prosím jen jako kuriozitu, zásadně a nikdy nezkoušejte.