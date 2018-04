VIDEO: Hospody na zapískání a krásné rozhledy. Na kole Českým středohořím

Z královského města Litoměřice, které bylo za Rakouska-Uherska rájem penzistů pro své teplé klima, se vydáme k severu. Prohlídku města v okolí centrálního Mírového náměstí si necháme až na konec, protože trasa je náročná a nemůžeme na začátku plýtvat silami. Vyrazit můžeme od horního nádraží, pokud jsme přijeli vlakem, nebo z Pokratic, kde se dá pohodlně zaparkovat auto.

Z Litoměřic až do kouzelného Lbína

Údolím Pokratického potoka stoupáme vzhůru mezi zahrádkami a pak úzkou pěšinkou až do Skalice. Kdo se orientuje podle mapy, bude váhat, kudy dál, protože červená značka vede jinudy, než na mapě. Od Litoměřic je to stále do kopce a bude až do Lbína.

Na rozdíl od zanedbané Skalice a dalších ne příliš hezkých vesnic, kudy budeme projíždět, je Lbín oázou krásy. Tak upravenou vesničku vidíte jen v Rakousku nebo Bavorsku. Vládne tu neuvěřitelný pořádek, domy mají nové omítky a všude je spousta květin. Záhadu, proč je to zde tak upravené, nám vysvětlil starší pán, stojící na dvorku za brankou, na které je nápis "POZOR, zlý důchodce." Říká: "Prostě nám záleží na tom, jak to v našem okolí vypadá." Jak prosté.

Starobylá vesnička normalizaci nepřežila

Ze Lbína stoupáme ještě chvíli do kopce na rozcestí Pod Homolkou. Až tudy pojedeme zpátky, odbočíme k vrchu Varhošť, teď jedeme dál po červené přes Babiny I do Čeřeniště.

Babiny byly založeny koncem 12. století, patřily do královského majetku, pražskému biskupovi a později augustiniánům v Roudnici. Jejich dlouhá historie skončila v roce 1980, kdy se oblast stala vojenským výcvikovým prostorem. Smutná historie. Naproti tomu Čeřeniště mělo více štěstí. Ačkoliv byla obec zpustošena během třicetileté války, přežila a dnes tu stojí řada roubených a hrázděných chalup.

Hospoda, na kterou stačí písknout

Dál jedeme po žluté přes Tašov do Proboštova. V Tašově na rozcestí míjíme první obrovskou hospodu. Je vidět, že stavba byla dříve centrem kulturního života obce. Ačkoliv je pěkně udržovaná, dnes mají zavřeno.

V Proboštově je další velká hospoda, která má sice zdánlivě zavřeno, ale na tabuli u vchodu si můžeme přečíst: Volejte, pískejte. Voláme a pískáme a za chvíli tu máme pana hostinského. Nabídka jídla není příliš bohatá, ale kořalky je prý dost a pan hostinský je přátelský. Ač neradi, musíme jet dál.

Hospoda v Proboštově

Opustíme Proboštov a po úzké pěšince vystoupáme do Pohoří. Nad Pohořím je pěkná vyhlídka na kopce před Ústím, ale vyhlídek je dnes tolik, že nemá cenu každou popisovat.

V Malečově je další obrovská hospoda a mají tu vynikající bílé klobásky. Jméno obce vzniklo chybou písařů v 15. století, předtím to byl Malešov nebo Malešův dvůr.

Krásné rozhledy z Varhoště

Za Malečovem jedeme ještě kousek po zelené a pak už se vracíme po červené zpátky. Projedeme Čeřeniště a Babiny a konečně můžeme odbočit na Varhošť. Na vrcholu se tyčí rozhledna, která je již v pořadí třetí. První byla improvizovaná plošina ve větvích několika dubů, stojící zde od roku 1891 do roku 1902. V roce 1927 nechal postavit Spolek pro České středohoří kamenný sokl a improvizovanou 10 metrů vysokou trámovou konstrukci, na víc nebyly v pokladně spolku peníze.

Dnešní kovová rozhledna je z roku 1973. Otevírá se z ní překrásný výhled na České středohoří, Krušné hory i Mělník se soutokem Labe a Vltavy. Můžete spatřit Košťálov, Lovoš, Oltářík i Milešovku. A hladinu Labe mezi kuželovitými kopci můžete prý zahlédnout celkem osmkrát.

Pohled z Varhoště

Když cesty z map mizí před očima

Zpět jedeme nejdřív po silnici přes Kundratice, pak po zelené do Hlinné a po žluté do Skalice. Za Hlinnou je to trochu napínavé, protože jedeme zkratkou, abychom se vyhnuli stoupání na vrch Hradiště a cesta, vyznačená na mapě, z ničeho nic zmizí, ale po přejezdu louky jsme opět na žluté a pokračujeme do Skalice. Po celou dobu jsme jeli po širokých cestách nebo dobře sjízdných pěšinkách, teď je to trochu náročnější. Naštěstí až do Litoměřic jedeme z kopce.

A zbydou-li nám síly, můžeme si v Litoměřicích prohlédnout historické centrum s řadou gotických a renesančních domů.