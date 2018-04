VIDEO: Cyklisté budou jezdit s airbagem. Převratná novinka Švédů

Uvnitř límce je ukryto nafukovací zařízení, speciální náplň s heliem a čidlo pohybu. Airbag je rovněž opatřený jakousi "černou skříňkou", která uchovává posledních 10 sekund dat pohybového čidla.

Límec si dáte kolem krku a zapnete zipem. V momentě, kdy se vaše pohyby silně odchýlí od určité přednastavené normy, se airbag nafoukne. Ochrana hlavy se samozřejmě rozvine jen při opravdovém pádu, nikoli při jiných neobvyklých jízdních manévrech, nebo třeba při náhlém předklonu k zavázání tkaničky.

Límec se nabíjí přes USB port, který zároveň umožňuje aktualizaci řídícího softwaru.

Airbag místo helmy a rozsáhlé srážkové testy

Nafukovací helmu vyvinuly studentky průmyslového designu Terese Alstinová a Anna Hauptová, který projekt vypracovaly jako svoji diplomovou práci. Na návrhu začaly pracovat v roce 2005. Tehdy totiž Švédsko uzákonilo helmy pro cyklisty do 15 let a začalo se hovořit o tom, že by helmy měly být povinné i pro dospělé. Různé průzkumy mínění ale odhalily, že cyklisté se na helmy netváří moc přívětivě, že jim připadají neforemné a obtěžující. Terese Alstinová a Anna Hauptová proto začaly hledat náhradní řešení místo klasické helmy a vymyslely límec hövding jako airbag.

Jezdili byste raději místo s helmou s límcovým airbagem?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 23. listopadu 2010. Anketa je uzavřena. ANO 2759 NE 1034

Švédské designérky Terese Alstinová a Anna Hauptová navrhly airbag pro cyklisty

Módní doplněk

Designérky vylaďovaly prototyp zařízení při rozsáhlých srážkových testech. Řada modelových situací na figurínách i s profesionály zajišťuje, že se airbag nafoukne jen při pádu. Na videu u článku můžete vidět, jak auto jedoucí rychlostí 20 km v hodině sráží cyklistu, přičemž ve stejném okamžiku se nafukuje airbag na hlavě figuríny.

Ačkoli je airbag poněkud objemný, dá se dobře maskovat třeba jedním či dvěma šátky. Límec má snímatelný plášť, který je možné vyprat a který se bude vyrábět v různých barvách a potiscích.

Airbag pro cyklisty by se měl prodávat zhruba za 3 000 švédských korun, což je v přepočtu asi 8 000 korun českých.