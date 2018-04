VIDEO: Češi ujíždějí na in-line bruslích. Na stezkách je tlačenice

Bruslí i ti, kteří o jakýkoli sport jevili až dosud pramalý zájem. Na čtyři kolečka v řadě za sebou - proto ono in-line neboli v lajně - se staví všechny generace. Zkuste o slunečných víkendech navštívit rovinaté městské a příměstské cyklostezky a neuvěříte svým očím. A rok od roku tam najdete víc a víc bruslařů.

FENOMÉN IN-LINE BRUSLENÍ V ČESKU Ode dneška poběží na iDNES.cz každý čtvrtek několikadílný seriál o in-line bruslení. Dozvíte se v něm, proč se u nás tolik bruslí, jak začít, na co si dát pozor a kde najít dobré in-line stezky.

In-line bruslení podporují lékaři i odborníci na pohyb. "Naprosto ho doporučuji, protože to je úžasný relax. Hlavně ten, kdo tvrdě maká hlavou, by to měl brát jako očistnou kúru," říká známá cvičitelka Hanka Kynychová.

Zatímco v Americe, kde se tento sport koncem 80. a začátkem 90. let zrodil, boom in-line bruslí dávno pominul a i v západní Evropě jejich obliba poklesla na úroveň běhu a moderního nordic walking, Česko zažívá už několikátý rok téměř inlineový převrat. To, co uvidíte na oblíbených stezkách u nás, neuvidíte nikde jinde v Evropě, snad s výjimkou Bratislavy.

"Kolečkové brusle jsem poprvé zkusil až dost pozdě, v 65 letech," říká jeden z nejslavnějších českých lékařů, profesor Pavel Pafko. "Od té doby jezdím a baví mne to velmi. Jednak bydlím u Vltavy a také kombinuji brusle s holemi, čímž na rozdíl od kola, běhu nebo chůze posiluji celé tělo. Snažím se projet tak jednou dvakrát týdně."

Běžte se podívat i do velkých sportovních prodejen. Nenajdete tam dva tři různé modely in-line bruslí, ale třeba i patnáct a víc.

Deset důvodů, proč se v Česku tolik bruslí:

1) Bruslení je u nás stále módní. V obchodech je pořád spousta bruslí. A jezdí i celebrity.

2) Je to všeobecně oblíbené. Takřka každý už se s in-line bruslemi setkal a kdekdo je přinejmenším vyzkoušel.

3) Je to jednoduché, Češi mají bruslení v genech, byť na ledě. I ten, kdo na ledě náhodou nikdy nebruslil, to za pár hodin tréninku zvládne na asfaltu. K rozjetí se po rovině stačí minimum energie.

4) Je to levné. Velmi výrazný argument. Obyčejné slušné brusle stojí 2 500 kč. Když se o ně dobře staráte, vydrží vám klidně pár let. Stačí občas měnit kolečka a jednou za dlouho ložiska.

5) Je to dostupné. Potřebujete aspoň trochu hladký rovný asfalt a je to. Stezek je u nás sice stále málo, ale je třeba říci, že se magistráty snaží a každým rokem nové tratě přibývají jako houby po dešti.

Pomáhá i Sáblíková Nevěříte? I Martina Sáblíková má na inlineovém boomu v Česku svou zásluhu. Je sice mistryní světa na ledě, ale každé malé dítě ví, že in-line brusle patří k jejímu základnímu letnímu tréninku a že na nich už vyhrála v Česku nejeden závod. Kde jinde ji také mohli její příznivci dosud snadněji potkat a nechat si ji podepsat než doma na inlineových závodech.

6) Je to praktické. Brusle vezmete do ruky do tramvaje, do autobusu, pak se přezujete, botky hodíte do batůžku a je to. Kdo nechce, tak se nemusí převlékat. Bruslit lze v džínách a v triku.

7) Je to zábavné. K tomu snad netřeba nic dodávat.

8) Je to zdravé. Lékaři se shodují, že in-line bruslení je typickým aerobním sportem, který posiluje srdeční činnost a celý oběhový aparát, zvyšuje kapacitu plic, navíc při něm tělo netrpí nárazy jako například při běhu (jen pozor na pády).

9) Je to docela hezké na koukání a dobře se z bruslí i kouká okolo.

10) Je to společenské. Všimli jste si, jak lidé rádi bruslí ve skupinkách? Ženy s ženami, muži s muži, muži s ženami a ženy s muži? Celé rodiny. A stále častěji také muži i ženy s kočárky?

Největší seriál závodů ve střední Evropě

In-line bruslení v Česku zrodilo i největší seriál in-line závodů ve střední Evropě a jeden z největších na světě vůbec. Nestlé LifeInLine Tour letos běží pátým rokem po celé zemi a také na Slovensku. Rok od roku se zvyšuje počet jeho účastníků. Není výjimkou, když na jednotlivý závod přijde kolem 800 účastníků. Za rok jich pořádají v obou zemích dohromady dvanáct. I nejmenší závodníci dostávají na nohy čipy, které jim měří přesný čas, a na trati i v cíli občerstvení jako při slavných světových maratonech. Navíc se sem chodí bavit celé rodiny.

Program a podrobnosti seriálu Nestlé LifeInLine Tour 2009 najdete na www.lifeinline.cz ZDE.

"Češi vždy byli sportovní národ. Tady se hodně jezdí na kole, hodně se lyžuje, lidé docela dost běhají. A in-liny mají ohromné kouzlo, že se dají dělat skoro všude, jsou-li k tomu stezky," říká Martin Plecitý, šéf Nestlé LifeInLine Tour. "Tento sport také není finančně náročný, ke všemu je zdravý a pro všechny věkové kategorie."

Za bruslemi do ciziny

Češi si in-line brusle tak oblíbili, že neváhají s nimi a za nimi vyrážet také do ciziny. Na služební cesty, na dovolené, a dokonce se už jezdí vysloveně na specializované bruslařské pobyty.