VIDEO: Brána do pekla existuje. Hoří uprostřed pouště už 40 let

Hořící kráter v poušti Karakum, zhruba 260 km severně od hlavního města Turkmenistánu Ašchabadu, řadí některé cestovatelské weby k nejzajímavějším turistickým atrakcím světa.

Unikátní místo se nachází poblíž osady Derweze (Darvaza), což v turkmenštině znamená brána. Hořícímu kráteru se pak proto přeneseně přezdívá The Door to Hell (Brána do pekla).

Místo několika dnů hoří desítky let

Počátky zvláštního jevu sahají do roku 1971, kdy sovětští geologové prováděli průzkum ložiska zemního plynu a přitom narazili na obrovskou podzemní jeskyni. Propadlo se podloží a zůstal obří kráter hluboký zhruba 20 metrů, o průměru cca 70 metrů. Po proražení izolačních vrstev horniny začal zemní plyn unikat na zemský povrch.

Aby zabránili úniku nebezpečného metanu do ovzduší, rozhodli se geologové zemní plyn zapálit s tím, že věřili, že vyhoří během několika dnů. Plyn však od té doby hoří už čtyři desítky let.

Pro cestovatele, kteří do této odlehlé oblasti zavítají, je zajímavá i nedaleká osada Derweze, kde žije zhruba 350 turkmenských polonomádů z kmene Teke. Koně, které zde od starověku chovají, jsou považováni za jedno z nejlepších plemen na světě, známé pod jménem Achal-teke. Na jejich hřbetě jezdil i Alexandr Veliký a Čingischán zase pořádal válečné výpravy, aby aspoň několik těchto koní ukořistil. I v dnešní době jsou tyto koně ozdobou královských a prezidentských stájí, píše specializovaný server www.farmag.cz.