VIDEO: Americké aerolinky nabízejí jako občerstvení „penis“

Northwest Airlines začaly tento měsíc servírovat na palubě burské oříšky. Přizpůsobují se tak palubnímu menu společnosti Delta Airlines. Ta sídlí v hlavním městě Georgie Atlantě a Northwest Airlines s ní jednají o blízké fúzi.

Moderátorka Zain Verjee informovala o stížnostech, které Northwest Airlines po zavedení tohoto občerstvení zaplavily. Mnozí pasažéři nabídku kritizovali s tím, že mají na ořechy alergii.

Peanuts v. penis Ačkoli se anglická slova peanuts a penis píšou jinak, foneticky se vyslovují téměř shodně: peanuts (zní podobně jako pínats), penis (zní podobně jako pínas)

"Northwest začaly servírovat na palubě penis, stejně jako to dělá řadu let... Delta," oznámila Zain Verjee. Ihned se sice opravila, ale jen proto, aby se vzápětí přeřekla v další větě, ve které sdělila, že Georgie je hlavním pěstitelem "penisů" v zemi. "Georgia is the top penis producing state in the country," vypustila do éteru v přímém přenosu nešťastná moderátorka.

Na závěr zprávy pak už jen Verjee sdělila, že Delta začala stížnosti pasažérů řešit a bude jejich individuálním požadavkům vycházet vstříc.

Záznam "penisového" zpravodajského vstupu koluje v různých verzích na YouTube, kde ho denně zhlédne na tři čtvrtě milionu diváků.

Zain Verjee měla opravdu smůlu, rozhodně není ve svém oboru žádná začátečnice. Kanadská novinářka, která vyrostla v Keni, pracuje pro zpravodajství televizní stanice CNN už od roku 2000. V lednu roku 2008 přinášela pravidelné zpravodajské vstupy z protivládních demonstrací v Nairobi, když ji zasáhl granát se slzným plynem, který do davu hodila policie.