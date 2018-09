VIDEO: Přes Alpy na skákacím míči. Šílený nápad vznikl u bezdomovce

Steven Payne z britského Sussexu je profesorem historie, který během jednoho ze svých výzkumů narazil na problém bezdomovectví. Jednoho dne požádal muže na ulici, aby mu popsal svoji zkušenost. „V první řadě je to nedůstojné. Je to tak blbé, že si ani nedokážete představit, že byste to zvládl. A pak, jednoho rána, to zvládnout musíte. Je to jako byste musel přeskákat Alpy na skákacím míči,“ řekl mu.

Steven se rozhodl, že to vyzkouší. Pro svůj experiment si vybral trasu z italské Bardonecchie do Grenoblu ve Francii. Celkem 76 kilometrů absolvoval za 17 dní, v průměru tedy zvládl 4,5 kilometru denně v horském terénu.

„Víte, skákání na balonu přes Alpy není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Musel jsem si poradit s tím, abych každé ráno vyrazil před šestou hodinou, dostal jsem úpal, bojoval s výškovou nemocí, pohmoždil si koleno,“ uvedl na svém facebookovém profilu. Během cesty si vyzkoušel i spaní pod širákem. Největším problémem bylo rekordně teplé počasí. Navíc celý výlet podnikl v tvídové vestě.

Steven Payne chtěl cestou upozornit na problém bezdomovectví a podařilo se mu také vybrat peníze, aby na alespoň malou chvíli mohl muž, který ho inspiroval, získat střechu nad hlavou.