VIDEO: Aerolinka vrátila cestujícímu ztracený kufr. Celý pomočený

Pasažér z Velké Británie viní leteckou společnost Delta Airlines, že některému zaměstnanci posloužil jeho kufr jako toaleta.

Kufrová anabáze

Chyby provázely let pasažéra Sy Haze od samého počátku, napsal americký magazín TIME. Nejprve bylo totiž jeho zavazadlo mylně posláno místo do Minneapolisu do Bostonu. Ačkoli měl muž zarezervovaný let do Minneapolisu, zaměstnanec Delta Airlines mu u přepážky vystavil palubní vstupenku na let do Bostonu. V momentě, kdy si cestující omylu všimnul, jeho zavazadlo už dávno putovalo po dopravním pásu do letadla mířícího do hlavního města státu Massachusetts. Zaměstnanec ho ale ujišťoval, že z Bostonu mu kufr obratem pošlou do Minneapolis. To se ale nestalo.

Z Bostonu totiž kufr Su Haze zamířil místo do Minneapolisu do Londýna. Z letiště Heathrow putoval zpět do Bostonu, aby posléze konečně doputoval tam, kam měl. Do kýženého Minneapolisu.

Zavazadlo plné moči

Radost cestujícího ze shledání s kufrem ale brzy vystřídal šok. Po otevření kufru totiž Su Haze zjistil, že veškerý obsah je mokrý a silně zapáchá močí. Všechno bylo navíc pomatláno zubní pastou z jeho kosmetické tašky a k tomu ještě zmizela pěna na holení.

Muž okamžitě reklamoval zavazadlo u Delta Airlines, setkal se ale s hrubým jednáním a zamítavou odpovědí. Proto si vše nahrál na video a vyvěsil na YouTube.

Po zveřejnění případu společnost Delta Airlines rychle obrátila a začala tvrdit, že celou věc prošetřuje. "Se zákazníkem jsme v kontaktu, abychom se mu omluvili a zjistili více informací o stavu, v jakém bylo zavazadlo vráceno. Snažíme se najít příčinu tohoto incidentu a nabídnout řešení situace," uvedly aerolinky pro magazín TIME. Podle zákulisních informací se vyšetřování zaměřuje i na možnost, že zavazadlo takhle poškodil cvičený pes, který asistuje u letištních kontrol.

Ztratily vám někdy aerolinky zavazadlo?