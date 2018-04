Jako by spadl Manhattan... Video zachytilo největší odlomení ledovce

Unikátní video ukazuje největší odlomení ledovce (odborně telení ledovce), které kdy bylo nafilmováno. "Je to, jako by se před vašima očim a zbortila celá spodní část Manhattanu," řekl James Balog.

Výjimečné záběry se týmu Jamese Baloga podařily 17. den pozorování ledovce Sermeq Kujalleq u Ilulissatu na západním pobřeží Grónska, asi 250 kilometrů severně od polárního kruhu.





Video ukazuje, jak se obrovské, 90 až 120 metrů vysoké kusy ledu bortí, drolí a s ohlušujícím rachotem sunou směrem k moři, kde mizí v nenávratnu.



Nejrychlejší ledovec světa na seznamu UNESCO



Sermeq Kujalleq, který spadá přímo do moře, je jedním z nejrychlejších ledovců světa, pohybuje se rekordní rychlostí kolem 40 metrů za den.

Sermeq Kujalleq zároveň patří mezi nejrychleji tající ledovce, i proto byl v roce 2004 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Každý rok přijde o zhruba 46 kubických kilometrů ledu. Pro představu: množství vody z tohoto ledu by pokrylo roční spotřebu vody v USA, napsal specializovaný server Ilulissat Kangia.

Od ledovce se běžně telí obří kry, které představují kolem 1,5 km³ ledu. Můžete si to pro názornost představit jako 30 fotbalových hřišť pokrytých vrstvou ledu vysokou jako Mount Everest. Takovýto kus ledovce by mohl zásobovat obyvatele Dánska vodou téměř sedm let, uvedl Ilulissat Kangia.

Nejlepší dokumentární film roku

Video, které se stalo hitem internetu, přitom představuje jen jednu část jedinečného dokumentárního filmu Chasing Ice (Honba za ledem), jehož hlavním tématem je mapování globální změny klimatu a který loni získal prestižní ocenění EMA (Environmetal Media Association) jako nejlepší dokumentární snímek roku. Součástí filmu, dlouhého víc než 75 minut, je i 25 časosběrů, kdy snímková frekvence záznamu je mnohem nižší než snímková frekvence při přehrávání.