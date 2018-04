Vídeňské Obří kolo nabízí nové atrakce

V letní sezóně je kolo v provozu až do půlnoci a vstupné se pohybuje od tří eur za dětský lístek až do 7,50 eura pro dospělé. Obří kolo je nejnavštěvovanější vídeňskou památkou v soukromých rukou; jen od 50. let se na něm svezlo 30 milionů lidí.