Vídeň vystavuje "Fa presta"

Od 17.června je jeho dílo k vidění ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu, které uspořádalo jeho monografickou výstavu ve spolupráci s neapolským Museo nazionale di Capodimonte a Los Angeles County Museum of Art.

maloval pro mecenáše rodné Neapole, ale také bohaté z Říma, Florencie a Benátek. Deset let působil v Madridu jako dvorní malíř posledního Habsburka na španělském trůnu Karla II.

Současná expozice představuje přibližně 80 obrazů a 40 kreseb, které byly k tomuto účelu zapůjčeny z předních evropských i amerických muzeí, stejně jako od řady soukromých sběratelů.

užitečné informace:

Výstava italského malíře potrvá od 17. června do 7. října. Uměleckohistorické muzeum sídlí na náměstí Maria-Theresien-Platz, v 1. vídeňském obvodu. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Vstupné je 120, snížené 80 šilinků. Parkovat je možno v garážích Am Museumsquartier na náměstí Museumsplatz 1. Více informací získáte na tel. Čísle: 00 43 1 525 24 403, nebo na internetové adrese: www.khm.at.