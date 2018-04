Vídeň: noc v rytmu valčíku

Vánoční Vídeň, Kärtner Strasse

Na Freyungu vystupují dechovky, k jejichž polkám a jódlerům si mohou účastníci zatančit, na nedalekém Hofu si mladí lidé vybíjejí svůj temperament při bigbeatu. Na Vysokém trhu se pořádají taneční soutěže obecenstva o ceny, na Novém trhu jsou k dispozici mikrofony, do nichž může každý za doprovodu živé hudby zazpívat svou oblíbenou písničku, zatímco před Státní operou dostanou do ruky taktovku, aby se pokusili sami dirigovat oblíbené šlágry v podání známých orchestrů. Před radnicí zase turisté mohou pod dohledem tanečních mistrů nacvičovat valčíkový krok, umožňující aktivní účast na slavném půlnočním finále, kdy z pouličních tlampačů zazní melodie Straussovy skladby Na krásném modrém Dunaji, která roztančí pod širým nebem celé město. Silvestrovské veselí se ovšem odehrává i na jiných místech Vídně. Pod ruským kolem v Prátru se na umělém sněhu odehrávají snowboardové závody, v hospůdkách čtvrti umělců Spittelberg se sedí při svíčkách a romantické hudbě do ranních hodin. Mnohé restaurace podél silvestrovské stezky vůbec nezavírají, nýbrž připravují "snídaně po kocovině", aby si zájemci o vážnou hudbu mohli v pohodě vyslechnout tradiční polední novoroční koncert vídeňských filharmoniků. Pro obecenstvo, které nebaví silvestrovská procházka mezi davem a v mrazivé noci, je v prostorách Hofburgu připraven tradiční novoroční císařský ples jako za časů staré monarchie. Výsledkem těchto a mnoha dalších nápadů je příliv turistů z celého světa. Všechny hotelové pokoje v rakouské metropoli jsou dlouho před Novým rokem úplně obsazeny a volná lůžka v penzionech i v soukromí vyprodána.