Vídeň nabízí v listopadu řadu zajímavých akcí

Střechy jeho budov pokrývají zahrady, protože "všechny vertikální plochy patří lidem, ale všechny horizontální plochy patří přírodě". Hundertwasser žil na mnoha místech naší planety; maloval, psal a kreslil své architektonické vize ve Francii, Německu, Rakousku, Japonsku, USA či na Novém Zélandu. Aktivně se účastnil ekologických kampaní a vystupoval také proti vstupu Rakouska do Evropské unie. Celý život se zasazoval o to, aby byl svět kolem krásnější a harmoničtější a abychom žili v souladu s přírodou. Nakonec si vydobyl respekt i ve své rodné Vídni. Ta mu nyní vzdává hold retrospektivní výstavou dvaceti modelů jeho staveb. Většinu z nich vytvořil v poměru 1:50 sám architekt a v Rakousku jsou z velké části k vidění vůbec poprvé. Místo výstavy je příznačné: muzeum Kunsthaus Wien, které bylo v roce 1991 otevřeno jako první soukromé muzeum v Rakousku a není dotováno státem ani městem Vídní. Autorem objektu je opět Hundertwasser. V jedné části muzea je umístěna jeho stálá výstava, zbylé prostory jsou vyhrazeny velkým mezinárodním expozicím. Kunsthaus Wien se nachází nedaleko Hundertwasserhausu, stavby, která v době svého vzniku v roce 1986 vyvolala vlnu bouřlivých diskusí. Dnes je pro každého návštěvníka neodmyslitelnou součástí prohlídky města.

Kunsthaus Wien najdete v ulici Untere Weissgerberstrasse 13, ve třetím vídeňském obvodě. Výstava trvá od 30. listopadu do 25. února 2001. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin. Za vstupné zaplatíte 95, studenti 70 šilinků. Děti do 10 let mají vstup zdarma. Parkovat lze v okolí muzea. Více informací získáte na internetové adrese www.kunsthauswien.at.

NEKLID MODERNÍ DOBY

Jako mnozí jiní umělci reaguje ve své tvorbě i Američan Doug Aitken na zrychlené tempo života moderní civilizace, na hektičnost a vzájemnou odcizenost. Robotizace, digitalizace a computerizace – to jsou podle Aitkena hlavní atributy doby na přelomu tisíciletí. Osobitý autor je reflektuje právě za použití moderní techniky – videoprojekcemi. Ty jsou v současnosti pod názvem Glass Horizon k vidění v hlavním sále vídeňského Muzea secese. Centrální místo zaujímají čtyři projekce zachycující čtyřicet let historie moderní hudby, které Aitken pojmenoval Hysterie. Jsou na nich zachyceni diváci během koncertů ze šedesátých let, zažívající davovou extázi a nadšení, ale také drastické scény během koncertu skupiny Rolling Stones, při kterém přišel jeden člověk o život. Jako kontrast působí jen pár kroků vzdálená obrazovka s titulem Glass Horizon, na níž hraje při nočním osvětlení nahá postava tenis. Ulice a domy kolem vypadají, jako by byly nedávno opuštěny nějakou mimozemskou civilizací. Protagonisté videoprojekcí jsou součástí moderního mechanizovaného světa a snaží se mu v rámci možností přizpůsobit. Aitken se snaží jejich někdy zoufalé úsilí zachytit naprosto nekonvenčně, a provokativně tak upozornit na odvrácenou tvář dnešní civilizace.

Výstavu je možno zhlédnout do 23. listopadu v Muzeu vídeňské secese na Friedrichstrasse 12, v desátém vídeňském obvodu. Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek do 20 hodin. Za vstupenku zaplatíte 50 šilinků, studenti 30 šilinků. Další informace získáte na internetové adrese www.secession.at.

UMĚLCI VERSUS AIDS

Když v roce 1969 vzniklo v Kanadě seskupení tří nonkonformních umělců s názvem General Idea, vyvolala jejich tvorba okamžité pohoršení. S oblibou veřejnost konfrontovali s tématy do té doby tabuizovanými, jako byla například homosexualita a AIDS. Často zobrazovali běžné předměty každodenní potřeby, svým břitce ironickým pohledem jim ale dávali novou výpovědní hodnotu: když položili na plátno barevné nudle do tvaru loga Mastercard a Marlboro, nebyla to jen zajímavá a originální instalace, ale zároveň polemika se soudobými trendy v umění. Kritici vedli permanentní spor nejen o kontroverzním zpracování děl těchto umělců, ale také o legitimnosti banalizovat něco tak vážného, jako je AIDS. V roce 1994 dva členové skupiny Felix Partz a Jorge Zontal právě této smrtelné nemoci sami podlehli. Osamocený AA Bronson se od té doby ve své tvorbě snaží se ztrátou svých blízkých vyrovnat. Vystavuje mimo jiné velkoformátové fotografie svých zesnulých přátel krátce před a po jejich smrti. Ve srovnání s bezstarostností a sarkasmem skupiny Genaral Idea je AA Bronson jako autor vážnější, nepropadá ale sebelítosti. Nutí nás jako diváky zamyslet se nad otázkami nemoci a smrti, protože, jak sám podotýká: "Musíme mít na paměti, že nemocní, postižení a také mrtví jsou mezi námi..."

Bronsonovu vůbec první samostatnou výstavu na evropském kontinentu si můžete do 26. listopadu prohlédnout ve vídeňském muzeu Wiener Secession, které najdete ve Friedrichstrasse 12, v desátém vídeňském obvodu. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek do 20 hodin. Dospělí zaplatí za vstupenku 50, studenti 30 šilinků. Další informace získáte na internetové adrese: www.secession.at.

DRAK JAKO SYMBOL DOBRA I ZLA

Drak - to není jen sedmihlavá příšera z pohádek, nebo pestrobarevná papírová konstrukce, kterou si touto dobou děti pouštějí na provázku. Drak jako symbol pronásledoval lidské bytosti odpradávna. Objevoval se ve starých ságách, legendách a příbězích, jeho motivy dodnes zdobí kde co. A protože rok 2000 je rokem draka, rozhodla se před dvěma lety rakouská sběratelka Elisabeth Vesely zaměřit právě na toto mytologické zvíře. Výsledek její sběratelské vášně můžete až do 16. února obdivovat ve vídeňském Společenskohospodářském muzeu. Vedle knižních ilustrací pozornost jistě upoutají draci vyrobení ze skla, dřeva, kovu, látky, papíru, hlíny či umělé hmoty. Autorka je hledala v domácnostech přátel a příbuzných a na bleších trzích. Sama k tomu dodává: "V evropské kultuře byl drak téměř vždy představován jako netvor, jako zosobnění zla. Teprve v novějších knížkách a filmech pro děti se tu a tam objevuje i jako tvor veselý a přátelský." V Asii byl oproti tomu drak odpradávna považován za symbol štěstí. V Číně je drak Lung jedním ze čtyř magických zvířat a požívá téměř božských výsad. Chcete-li tedy nahlédnout do tajemného světa draků jako poslů dobra i zla, zavítejte do vídeňského Společenskohospodářského muzea.

Muzeum se nachází ve Vogelsangstrasse 36, v pátém vídeňském obvodu. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, v pátek jen do 14 hodin. Vstupné činí pro dospělé 30 šilinků, pro děti 20 šilinků. Parkovat lze v okolí. Další informace získáte na internetové adrese www.wirtschaftsmuseum.at.

VÍDEŇSKÝ CHODNÍK SLÁVY

Pravděpodobně na světě neexistuje město, které by bylo spjaté s vážnou hudbou tak úzce jako Vídeň. Zdejší aristokratická společnost hudbě přála a město se svými divadly a kostely pro umělce vytvářelo vynikající podmínky. U příležitosti dvoustého výročí založení divadla Theater an der Wien se vídeňští radní rozhodli vytvořit této tradici jakýsi pomník, takzvanou Vídeňskou hudební míli, tedy chodník slávy vážné hudby. Cílem je spojit příjemnou procházku centrem Vídně s možností dozvědět se něco o hudební historii. Mezinárodní komise, tvořená odborníky z celého světa, vybrala osobnosti hudebních dějin, jejichž podobizna, jméno, podpis a životní data budou vytesány do mramoru ve tvaru hvězdy. Každému umělci bude na chodníku věnována plocha o rozměru jednoho metru čtverečního. První část Vídeňské hudební míle zvěčňující 80 hudebních velikánů bude slavnostně otevřena na jaře 2001. Každý další rok se experti shodnou na třech až deseti osobnostech, které doplní řadu slavných hudebníků. Už teď je ale jisté, že první "hvězdný pomník" bude patřit Mozartovi.

Chodník slávy povede od náměstí Stephansplatz přes Kärntner Strasse k budově vídeňské státní opery, pak po Kärntner Ringu kolem Centra Herberta von Karajana, Hudebního spolku Musikverein a Domu umělců Künstlerhaus, dále přes Karlsplatz a ulicí Linke Wienzeile k divadlu Theater an der Wien. Více informací najdete na webové stránce www.musikmeile.at. Zde je mimo jiné taky možnost si objednat vstupenky na nejrůznější kulturní akce ve Vídni.

MĚSÍC JAZZU A BLUES

Patříte-li k fanouškům jazzu a blues a máte v následujících dnech namířeno k jižním sousedům, děláte dobře. Do 18. listopadu se totiž ve Vídni koná festival věnovaný právě těmto hudebním žánrům. Během jednoho měsíce má v devíti vídeňských klubech zaznít přes sto padesát koncertů! Na programu jsou vystoupení rakouských i zahraničních hudebníků a skupin, například německých B. B. & The Bluesshacks, Američanů Big McNellyho a Aron Burtona, kapverdské zpěvačky Cesarie Evory, francouzského Mezcal Jazz Unitu, domácího Vienna City Blues Bandu a mnoha dalších. Pestrá nabídka sahá od klasického swingu a dixielandu, přes jazzrock, blues a funky až po latinský jazz a etno-jazz. Koncerty jsou v těchto klubech: Blue Tomato, Davis, Jazzland, Miles Smiles, Papas Tapas, Reigen, Tunnel, Unplugged a Zum lustigen Radfahrer. Většina z nich vám ke skvělé hudbě nabídne i něco dobrého k jídlu a pití. Více informací získáte na internetové adrese: www.ig-jazz.at.

CIRKUS (NEJEN) PRO DĚTI

Pojedete-li na rodinný výlet do Vídně, pak by ve vašem programu určitě neměla chybět návštěva cirkusu. Ocení ji především děti, ale určitě i dospělí. Obzvlášť pokud jde o cirkus s tak vynikající reputací a dlouhou tradicí, jako je rakouský cirkus Elfi Althoff-Jacobi. K vidění bude prvotřídní show v provedení artistů z celého světa, cvičených koní a nebudou samozřejmě chybět ani klasické klauniády. Ředitel Lehner odmítá při vystoupeních svého cirkusu využívat divokých šelem.

Představení se konají každý den u vídeňského Donauturmu: v pondělí v 15.30, od úterý do pátku v 15.30 a 19.30, v neděli ve 14.30 a 17.45. Parkovat je možno v ulicích Arbeiterstrandbad a Donauturm. Vstupenky si můžete rezervovat na telefonním čísle 0043/1/2636063. Více informací obdržíte na telefonním čísle 0043/06639288300.

PICASSO, WARHOL I LICHTENSTEIN

Právě v současné době se vídeňské Muzeum moderního umění stěhuje z budovy "20er Haus" do nových prostor blíže centru, kde budou exponáty vystaveny spolu se sbírkou manželů Ludwigových. Slavnostní otevření je plánováno na 15. září 2001. Aby měli návštěvníci během této doby možnost vidět alespoň část z muzejních skvostů, potrvá až do 11. března 2001 ve vídeňském Künstlerhausu výstava vybraných děl moderního umění, pocházejících většinou ze sbírky Ludwigových. Vedle Picassovy Sedící dámy se zeleným šátkem si rozhodně nenechte ujít ani významná díla Andyho Warhola, Roberta Rauschenberga, Roye Lichtensteina, Jaspera Johnse a jiných. K vidění jsou také fotorealistické práce Chucka Closeho a Richarda Estese. Zkrátka nepřijdou ani současní tvůrci, jako například Bertrand Lavier, Tony Cragg nebo Sophie Calleová.

Výstavu můžete navštívit do 11. března 2001, denně od 10 do 18 hodin a ve čtvrtek do 21 hodin. Za vstup zaplatíte 60, studenti 40 šilinků. Künstlerhaus sídlí na náměstí Karlsplatz 5, v 1. vídeňském obvodě. Parkovat lze na parkovišti Garage Technische Universität v Operngasse 13 nebo na parkovišti Karlsplatz-Garage v Matiellistraße 2-4. Více informací získáte na internetové adrese www.k-haus.at.

BAREVNÝ SVĚT ALBÁNSKÉHO MALÍŘE

V dnešní Evropě se mísí vlivy různých kultur a etnik. Výjimkou není ani Rakousko. Jedním z důkazů je výstava albánského malíře Fat Mir Velaje, která bude zahájena 17. listopadu ve vídeňském paláci Palffy. Autor se narodil v roce 1963 v albánské Vloře a v Rakousku žije od počátku devadesátých let. Hlavní inspirací je pro albánského malíře příroda. Fat Mir Velaj je znám také svou angažovaností v sociální oblasti. Často pořádá výstavy pro humanitární účely, jako například před třemi roky pro oběti záplav v Dolním Rakousku. Především však zůstává umělcem, který si s sebou přináší tradice své původní vlasti a pro něhož multikulturalismus není jen moderním heslem, ale každodenní praxí. Chcete-li tedy vidět, jak vypadá barevný svět očima albánského umělce, zajděte do paláce Palffy .

Výstava potrvá do 23. listopadu denně od 10 do 22 hodin v Palais Palffy, který se nachází na náměstí Josephsplatz 6 v 1. vídeňském obvodě. Parkovat lze na parkovišti Am Hof. Více informací získáte na internetové adrese www.palais-palffy.at.

ŽIJÍ A PRACUJÍ VE VÍDNI

Poslední velkou výstavou vídeňské Kunsthalle na Karlsplatzu před jejím plánovaným stěhováním do nových prostor je společná výstava pětadvaceti umělců a umělkyň, které navzájem spojuje jedno téma: Vídeň. Někteří z nich tu žijí, jiní zde čerpají inspiraci pro svou práci. Všechny ale rakouská metropole určitým způsobem oslovila a oni se nyní sešli, aby se v rámci společného projektu pokusili zachytit onu neopakovatelnou a proměnlivou vídeňskou atmosféru. Kurátoři se snažili při výběru autorů a prací soustředit na nové umělecké směry, nové trendy a kontroverzní témata.

Muzeum Kunsthalle se nachází na Karlsplatzu. Výstava potrvá do 4. března 2001. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek do 20 hodin. Vstupné je 80 šilinků pro dospělé, 60 šilinků pro děti a studenty. Parkovat lze v okolí muzea. Bližší informace najdete na adrese www.kunsthallewien.at.

MUZEUM SIGMUNDA FREUDA

Při vyslovení pojmu psychoanalýza se asi každému ihned vybaví jméno Sigmund Freud. Velkou část života strávil tento významný vědec ve Vídni, v ulici Berggasse 19. Zde v letech 1891 až 1938 žil, psal teoretické stati a provozoval psychoanalytickou praxi. Nyní je možné tyto prostory navštívit a na okamžik se tak přenést do období mezi válkami, kdy byly mezi zdejšími stěnami formulovány vědecké závěry, které výrazně poznamenaly další vývoj psychologie. V bývalé ordinaci jsou vystaveny Freudovy odborné články, knihy a předměty denní potřeby. Jedinečné videozáznamy umožňují nahlédnout do prostředí jeho rodiny.

Místo, kde až do své emigrace v roce 1938 pobýval Sigmund Freud, najdete v Berggasse 19, v 9. vídeňském obvodě. Muzeum je otevřeno denně od 9 do 16 hodin. Vstupné činí pro dospělé 60 šilinků, pro studenty 40 šilinků. Parkovat lze na parkovišti Votiv-Garage v Universitätsstraße. Další informace získate na internetové adrese www.freud.t0.or.at.

VÍDEŇSKÝ PAMÁTNÍK OBĚTEM HOLOCAUSTU

Zatímco v Berlíně se už roky vede diskuse o budoucím památníku obětem holocaustu, ve Vídni nyní již podobný pomník stojí. Na malém vídeňském náměstí Judenplatz bylo 25. října slavnostně odhaleno dílo mladé anglické sochařky Rachel Whitereadové: velká betonová krychle připomínající z dálky mauzoleum. Při pohledu z blízka jsou po stranách pomníku rozeznatelné otisky polic s knihami, jejichž hřbety ale vidět nejsou. Jsou totiž obráceny dovnitř knihovny. Do místnosti vedou masivní dveře vytesané z kamene, kterými ale vstoupit nelze. Co tedy tajemná knihovna skrývá, se nikdy nedozvíme. Knihovna představuje podle Rachel Whitereadové metaforu Židů jako národa knihy. Na plochém podstavci památníku jsou vytesána jména všech míst, kde přišlo o život celkem 65 tisíc rakouských Židů. Jsou seřazena podle abecedy: od Auschwitzu po Zamosc. Vedle památníku se nacházejí zbytky středověké synagogy ze 13. století, která byla nedávno objevená archeology. Spolu s muzeem, které bylo otevřeno v prostorách domu Misrachi na Judenplatzu 8, dokumentují život vídeňské židovské obce ve středověku.

Muzeum je otevřeno od neděle do čtvrtka od 10 do 18 hodin, v pátek pouze do 14 hodin. V sobotu a o všech židovských svátcích je zavřeno. Vstupenka stojí 42 šilinků, snížená 21 šilinků. Další informace získáte na internetové adrese www.jmw.at.

VÍDEŇÁCI EN FACE - PORTRÉTY KARIÉR

Minulý týden byla v rakouské metropoli otevřena v pořadí již 264. mimořádná výstava historického muzea Vídně s názvem Tváře Vídeňáků - portréty kariér. Cílem výstavy je zavzpomínat na to, co pro své město dělali lidé, kteří ve Vídni žili a žijí dodnes. Výstava je jakousi "skládačkou" portrétů osob pocházejících z nejrůznějších společenských vrstev. Pozoruhodné je, že jsou vedle sebe umístěny obrazy hrdinů i zbabělců. Všechny tyto obličeje se představují návštěvníkovi v obrazech jednoho formátu a jednoho malíře. Jsou zde portréty například Johanna Strausse mladšího, Klause Marii Brandauera, Heimita von Doderera, císařovny Alžběty, Johanna Bernahrda Fischera von Erlach, Franze Grillparzera, Romy Schneiderové, Elfriede Jelinkové a mnoha dalších. Autorem obrazů je izraelsko-rakouský malíř Oz Almog.

Výstava, která se nachází v Hermesville Vídeňského historického muzea, potrvá v ulici Lainzer Tiergarten do 16. dubna 2001. Otevřena je vždy od úterý do neděle, od 9 do 16.30 hodin. Vstupné na výstavu činí 50 šilinků. Se vstupenkou je možno navštívit i druhou výstavu v Hermesville, a to výstavu obrazů Hanse Makarta. Parkovat lze v okolí Hermesville. Bližší informace o výstavě najdete i na internetové adrese www.museum.vienna.at.

HANS MAKART A VÍDEŇ

Do 16. dubna 2001 se ve vídeňské Hermesville koná výstava Hanse Makarta, malíře, který se stal symbolem své doby. Je příznačné, že jeho obrazy jsou k vidění právě v Hermesville: V tomto soukromém sídle, které nechal císař František Josef I. postavit pro svou choť Alžbětu, se totiž nacházel Makartův ateliér. Právě zde si podávaly dveře osobnosti ze všech koutů Evropy, tady malíř pořádal pověstné večírky v historických kostýmech. Hans Makart pocházel ze Salcburku, do Vídně ho pozval sám císař. Krátce po jeho příchodu do metropole vznikl obraz Zdánlivě mrtvá Julie Capuletská, který obohatil císařské sbírky. V tomto období se vídeňská buržoazie stěhovala do výstavných paláců na Ringstrasse a zakázky na jejich výzdobu se mladému Makartovi jen hrnuly. Kromě toho navrhl opony pro vídeňská divadla Ronacher a Ringtheater. Samostatnou kapitolu Makartova díla také představují portréty žen. V Hermesville je k vidění jeho portrét belgické princezny Stefanie. Tyto obrazy později ovlivnily Gustava Klimta. Hans Makart zemřel v roce 1884 ve věku pouhých 44 let. Jeho dílo ale zůstalo vzorem a inspirací pro další generace malířů, ne nadarmo bývá označován za předchůdce vídeňské secese.

Hermesville najdete ve vídeňské ulici Lainzer Tiergarten. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 16.30 hodin. Vstupné pro dospělé je 50 šilinků, snížené 25 šilinků. Každý pátek dopoledne, mimo svátky - je vstup zdarma. Parkovat lze v okolí Hermesville, bližší informace jsou k dispozici na internetové adrese www.museum.vienna.at.