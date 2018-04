VÍDEŇ MÁ NOVOU ATRAKCI: SKOČTE SI ZE 152 METRŮ!

Nová atrakce, nabízející možnost odreagovat se a prožít vskutku vzrušující okamžiky, byla představena ve Vídni. Zájemci si zde mohou ode dneška skočit "bungee" na gumovém laně z Dunajské věže z výšky 152 metrů. Podmínkou je pouze zaplatit za skok a poslechnout pokyny instruktora. Pořadatelé slibují mimořádný zážitek, při němž skokani střemhlav padají rychlostí až 100 kilometrů v hodině a zastaví se jen asi 20 metrů nad zemí. Již sám skokanský areál je na mimořádně atraktivním místě, které nabízí jedinečný výhled na rakouskou metropoli, a 152metrové seskoky pro "běžné" zákazníky jsou světový unikát. Z osmimetrové železné konstrukce, která je připevněna pod restaurací na známé vídeňské věži, bude možné skákat každý víkend od 10.00 až do osmé hodiny večerní, a to až do konce října. Předpokládá se velký zájem a možná, že bude třeba zřídit pořadník. Šanci mají i přespolní a seskok je možné objednat i na internetové stránce www.jochen-schweizer.at, což je prý i cenově výhodnější. Pořadatelé zaručují absolutní bezpečnost gumového lana, ale možné zdravotní následky si musí každý zájemce zvážit sám. Každý špás ovšem něco stojí - za jeden několikasekundový seskok se platí od 1350 do 1950 šilinků (asi od 3375 do 4875 českých korun). V ceně je i písemné potvrzení o seskoku a videozáznam střemhlavého letu každého odvážlivce.