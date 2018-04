Vídeň láká i turisty z Čech

OSLAVA NICNEDĚLÁNÍ

Pokud vám rodiče už jako dítěti vtloukali do hlavy, že zahálka a nicnedělání jsou hříchem, pak byste měli určitě zavítat do rakouského muzea folkloristiky ve Vídni a přesvědčit se o pravém opaku. Protože "nejtěžší, co si může dnešní člověk představit, je nicnedělání". A právě jeho oslavě je věnována výstava s názvem Nicnedělání - o poflakování se, povalečství, odbíhání od práce a dělání si přestávek. Jednotlivé fotografie a předměty se snaží mapovat cesty vídeňské múzy 20. století. Muzeum folkloristiky se nachází v Laudongasse 15-19 v osmém vídeňském obvodě. Výstava potrvá do 5. listopadu a je otevřena od úterý do neděle, vždy od 10-17 hodin. Vstupné činí 75 šilinků. Parkovat lze v okolí muzea. Bližší informace získáte na telefonním čísle 0043/1/4068905

ILUZE RÁJE - UMĚNÍ AMERICKÉHO STŘEDOZÁPADU

Výstava Illusions of Eden, tedy Iluze Ráje, v Lichtenštejnském paláci vídeňského muzea moderního umění zahrnuje kolem sta obrazů, grafik, fotografií a instalací autorů, jejichž tvorba byla ovlivněna oblastí amerického Středozápadu a tamní společností. Představena jsou díla pocházející jak z první poloviny 20. století, tak ze současnosti. Muzeum moderního umění a tím pádem i Lichtenštejnský palác se nachází ve Fürstengasse 1 v devátém vídeňském obvodě. Výstava je otevřena do 3. září, denně od 10-18 hodin. Vstupné činí 80 šilinků. Parkovat lze v okolí muzea nebo na parkovišti v Nordbergstrasse 11. Podrobné informace najdete na internetové adrese www.austria.EU.net/mmksl

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS NA NÁVŠTĚVĚ VE VÍDNI

Pohybové umění má v Číně dvoutisíciletou tradici. Umělci Říše středu vždy fascinovali naprostou precizností a fyzickým nasazením. Při některých svých vystoupeních jako by tito akrobaté zcela ignorovali zákon přitažlivosti. Jedno číslo stíhá druhé a divákovi se zatajuje dech. V současné době jsou ve vídeňské Stadthalle k vidění artisté Čínského národního cirkusu, kteří se zdají být z gumy, kteří šplhají až kamsi k nebi, padají z výšky zcela nezraněni, dále žongléři, dračí tanečníci a siláci. Vídeňská Stadthalle se nachází na Vogelweidplatz 14. Čínský národní cirkus zde hostuje do 5. září, denně ve 20 hodin. Parkovat lze v okolí Stadthalle. Lístky na jednotlivá představení v hodnotě 190-490 šilinků zakoupíte na internetové adrese www.stadthalle.com/events

LUCIE A PAUL PETER PORGES - STYLE AND HUMOUR

Poznali se za mládí v Ženevě na útěku před nacisty. Ona, Lucie Eisenstabová, odešla po válce jako studentka módy do Paříže a ponořila se do světa Haute Couture. On, Paul Peter Porges, který si říká PPP, odešel se svými rodiči do New Yorku. Vzali se před téměř půl stoletím a udělali v Americe kariéru: Lucie jako módní návrhářka, Paul Peter jako karikaturista v nejrenomovanějších newyorských časopisech. Tato umělecká dvojice, původem z Vídně, je předmětem výstavy Židovského muzea ve Vídni Lucie & Paul Peter Porges - Style and Humour. Expozice představuje vybrané práce obou umělců z pohledu jejich biografie a vypráví o dvou uprchlících a kosmopolitech mezi Vídní a New Yorkem. Židovské muzeum se nachází v Dorotheergasse 11. Výstava je otevřená do 17. září, denně od 10-18 hodin, ve čtvrtek do 20 hodin. Parkovat lze na parkovišti Am Hof. Vstupné činí 70 šilinků. Podrobné informace lze získat na telefonním čísle OO43/1/5350431 či na internetové adrese www.jmw.at

LISETTE MODELOVÁ

Žádná lidská slabost neunikla jejímu pohledu: oděv, gestikulace, obličej žebráka a milionáře vynikají v jejích fotografiích neobvyklou, ale charakteristickou ostrostí. Fotografka Lisette Modelová (1901 - 1971) tvořila fotografie - ikony 20. století, které ovlivnily několik generací fotografů, například Dianu Arbusovou, Larryho Finka nebo Nana Goldina. Vídeňská Kunsthalle touto výstavou, pokračuje v řadě expozic rakouských exilových umělců.

SEVER - SOUČASNÉ UMĚNÍ SEVERNÍ EVROPY

Civilizací nedotčená příroda, světlo, jednoduchost a působivost - to vše spojené do jakýchsi melancholických nálad, tak by se daly stručně popsat naše představy, které si spojujeme se severní Evropou. Vídeňská Kunsthalle nabízí cestu na sever: do Dánska a Švédska, k islandským gejzírům a sopkám, k finským jezerům a norským fjordům. Výstava zahrnuje malby, instalace, fotografie, video a virtuální prostor, který zprostředkovává pohled na netradiční uměleckou tvorbu Severu. Kromě mladých umělců jsou na výstavě zastoupeny i hvězdy jako Knut Pederson, August Strindberg nebo Henrik Ibsen a režiséři Bergmann či Kaurismäki. Přibližují nám severské umění a umožňují nám vcítit se do severské atmosféry. Kunsthalle se nachází ve Treitlgasse 2 ve čtvrtém vídeňském obvodě. Výstavu Lisette Modlová lze navštívit do 15. října 2000, výstavu Sever pak do 17. října, denně od 10-18 hodin, ve čtvrtek do 22 hodin. Parkovat lze v okolí muzea, podrobné informace jsou k dispozici na internetové adrese www.kunsthallewien.at

MARK WALLINGE, RITA McBRIDE, MIRJAM KULTENBROUWE

Od 3. srpna do 24. září pořádá Společnost výtvarných umělců vídeňské secese v muzeu "Secession" zajímavou výstavu tří mladých výtvarníků ze zahraničí: Marka Wallingera, Rity McBride a Mirijam Kuitenbrouwer. Muzeum Secession se nachází ve Friedrichstrasse 12 v prvním vídeňském obvodě. Výstavu lze navštívit od úterý do neděle, 10-18 hodin, ve čtvrtek do 20 hodin. Podrobné informace lze získat na telefonním čísle 0043/1/5875307 nebo na internetové adrese www.secession.at

ARNULF RAINER: PROTI. OBRAZY - GEGEN. BILDER

S retrospektivou k sedmdesátým Rainerovým narozeninám pokračuje vídeňské Kunstforum po expozici Cézanna v řadě rozsáhlých monografických výstav. Expozicí Proti. Obrazy - Gegen. Bilder mapuje Kunstforum celoživotní dílo Arnulfa Rainera od jeho surrealistických začátků, přes sebezobrazení Face Farces and Body Poses, po gestickou malbu. Výstavu lze navštívit do neděle 13. srpna 2000 ve vídeňském Kunstforu ve Freyung 8. Je otevřena denně od 10 do 18 hodin. Parkovat lze na parkovišti hned vedle fóra. Vstupné činí 100 šilinků, podrobné informace lze získat na internetové adrese www.kunstforum-wien.at