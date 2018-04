Vídeň chystá na Euro skvělé akce. Tipy pro fanoušky

Za pár dní se Vídeň promění v hlavní město Evropy - ve fotbalovou metropoli. Navíc žádné jiné hostitelské město Eura (celkem je jich osm) nebude pořadatelem tolika utkání, nebude mít větší stadion, delší zónu pro fanoušky a větší nabídku kulturních pořadů a akcí než hlavní město Rakouska.

Mimo bezprostřední fotbalové dění se Vídeň představí, řečeno sportovní terminologií, ve vrcholné formě, zejména pokud jde o kulturu.

V Domě umělců bude například uspořádána interaktivní výstava pod názvem "herz:rasen" (volně přeloženo "bušící srdce na zeleném trávníku"). Na ploše 2 000 metrů čtverečních mohou návštěvníci od dubna až do července 2008 netradičním způsobem nahlédnout do fotbalového světa.

Opera i rock

V oblasti klasické hudby zajistí zážitky hvězdy opery, jako jsou Plácido Domingo, Anna Netrebko a Rolando Villazón, kteří vystoupí 27. června na koncertním pódiu na nádvoří před Schönbrunnským zámkem. A den nato vystoupí před nádhernou barokní kulisou zámku slavný mladý čínský pianista Lang Lang společně s Vídeňskými filharmoniky, které bude řídit známý dirigent Zubin Mehta.

Kromě toho bude na nově zrekonstruovaném stadionu Hohe Warte pestrá nabídka koncertů - od klasické hudby až po rock a pop. 28. června, tedy den před velkým finále, bude po celý večer bavit publikum britská hudební megastar Elton John. Několik dní předtím, 23. června, bude na programu koncert, na němž vystoupí mezzosopranistka Elina Garanča, sopranistka Edita Gruberová, mladý baryton Carlos Álvarez a chlapecký pěvecký sbor Wiener Sängerknaben. 24. června se předvedou dvě hvězdy rakouské populární hudby Reinhard Fendrich a Wolfgang Ambros a 27. června zazní známé melodie z operety Veselá vdova.

Kdykoli a hlavně velmi dobře se mohou fanoušci bavit v Prátru, největším zábavním parku ve Vídni a současně i v celém Rakousku. V tomto parku je navíc umístěn i hlavní stadion celého šampionátu. Staré nostalgické atrakce, nad nimiž se zdvihají kabiny historického obřího kola s báječným výhledem na Vídeň, stojí v Prátru vedle moderních zařízení vybavených tou nejnovější technikou. Je to dobrá nabídka především pro rodiny s dětmi. Tatínek může jít na fotbal a ostatní za zábavou. Nebo maminka na fotbal a ostatní za zábavou?

Středomořská atmosféra dýchne na návštěvníky u Dunajského kanálu s Letní scénou, plážovým barem Herrmann a koupalištěm na parníku. Za kulturou a odpočinkem je možné se vydat také do Muzejní čtvrti (Museumsquartier) nebo na Dunajský ostrov.

Hlavním cílem všech akcí v průběhu Eura také je, aby přítomnost fanoušků (kteří jsou občas nezvladatelní a hodně, hodně hluční) neodradila ostatní hosty od návštěvy Vídně. Proto se na nápor připravily i místní hotely, které právě v těchto týdnech zvýšily svoji kapacitu z nynějších 23 000 pokojů (44 000 lůžek) na 25 000 pokojů (48 000 lůžek).

Pro české fanoušky tak dnes zbývá vyřešit na červen jedinou otázku - zda do Vídně pojedou pouze za zábavou a na obvyklou turistickou návštěvu, nebo zda i na zápas našeho týmu...

Dóm svatého Štěpána je dominantou města

Kde všude uvidíte ve Vídni fotbal

Až sedm zápasů se na letošním fotbalovém Euru odehraje právě ve Vídni. Pokud by se naši fotbalisté dostali až do finále, tak si zahrají právě v rakouském hlavním městě. Kde se bude hrát a jaké jiné možnosti mají fanoušci, pokud se zde na stadion nedostanou?

Vyvrcholení celého turnaje (to bude 29. června), ale i jedno semifinále (druhé bude ve švýcarské Basileji) a další zápasy se odehrají na stadionu Ernsta Happela ve vídeňském Prátru. Tato moderní fotbalová aréna, a největší ze všech stadionů letošního Eura, má kapacitu 51 000 míst. Předpokládá se, že všech sedm zápasů bude vyprodaných.

Pro ty, kteří nebudou mít to štěstí, aby mohli zasednout přímo na stadionu, bude zřízena jedna z vůbec nejdelších zón pro fanoušky v historii jakéhokoli mistrovství. Ta povede v celkové délce 1,2 kilometru od Radničního náměstí (Rathausplatz) přes Ringstrasse až k náměstí Hrdinů (Heldenplatz). Bude na ní umístěno devět velkoplošných projekčních obrazovek a zhruba 100 000 dalších fanoušků jednotlivých týmů bude mít možnost živě sledovat všechna utkání, povzbuzovat své favority a oslavovat vítěze (to samozřejmě jak kdo).

Podobně jako jinde v Evropě se fotbalová utkání stále častěji sledují ve společnosti přátel také v nejrůznějších restauracích. Ani Vídeň nebude výjimkou. O dobré jídlo a pití se postará 6 500 vídeňských gastronomických podniků, 2 700 tradičních i moderních kaváren a 111 vinných šenků.

Pro fotbalové návštěvníky Vídně připravuje WienTourismus zvláštní tematicky zaměřený plánek města, který bude vydán v několika jazycích a bude obsahovat informace o stadionu, zóně pro fanoušky a nejdůležitějších nabídkách města.

V případě Čechů je zápas na stadionu ve vídeňském Prátru velkou výzvou. To by totiž museli v bojích o evropský titul postoupit hodně daleko.

KLAGENFURT nabízí

nejen nejhezčí stadion Eura 2008

Máte problém se vstupenkou či roamingem? Volejte bezplatně

Evropská unie a fotbalová UEFA zahájily minulý týden informační kampaň a zprovoznily telefonní linky, které mohou fanouškům cestujícím na Euro 2008 zprostředkovat informace o jejich spotřebitelských právech a v případě problémů poskytnout i pomoc. Kampaň se týká například falešných vstupenek na zápasy, převodu vstupenek kvůli onemocnění, cesty letadlem, poplatků za roaming, zdravotního pojištění v rámci EU a problémů při nakupování v zahraničí.

Na www.euro2008.com a na stránkách Evropské komise www.supportersrights.eu je k dispozici on-line brožurka, která poskytne všem cestujícím na mistrovství užitečné rady. Od 1. června 2008 po celou dobu mistrovství bude telefonní služba pro práva spotřebitelů provozovat ve všech jazycích EU bezplatnou linku pro fanoušky na čísle 0080067891011.

"Chceme, abyste si uvědomili, že jako občané EU máte nezpochybnitelná spotřebitelská práva. Poučte se o nich a využívejte jich. Přáli bychom si, aby fanoušci měli ze své cesty na Euro 2008 jen samé příjemné zážitky, k čemuž jim může pomoci právě znalost spotřebitelských práv. Tato kampaň má lidem poskytnout praktické rady. Brožurka proto uvádí 10 bodů, o kterých je třeba vědět před cestou, a telefonní linka má pomoci řešit problémy, s nimiž se budou fanoušci potýkat na místě," řekla k akci komisařka EU pro spotřebitelskou politiku Meglena Kunevová.

Spotřebitelská linka EU se bude v červnu kromě dalšího týkat například i nároků při zrušení letu fanouška, postupu po koupi vadného zboží či zdravotní péče, na niž mají nárok.

Všichni na ni mohou volat v pracovních dnech z kteréhokoli místa v EU od 9.00 do 18.30 na již zmiňované číslo 0080067891011. Ze kteréhokoli místa na celém světě lze telefonovat i na standardní číslo +3222999696 (to už není zadarmo). Fanoušci volající ze Švýcarska by měli používat (protože tato země není zatím členem Unie) právě toto druhé uvedené číslo.

Pokud se dotazy nebudou bezprostředně dotýkat spotřebitelských záležitostí, budou prostřednictvím telefonní linky pokud možno poskytnuty alternativní kontakty, na něž se budete moci obrátit.