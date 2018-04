To je Vídeň. Málokteré, a možná žádné, hlavní město světa není Čechům, Moravanům a Slezanům tak blízké. A nejenom tím, že v místním telefonním seznamu se to jenom hemží jmény, jež mají zjevně český původ. S hlavním městem Rakouska nás pojí společné dějiny, které nelze ani smazat, ani na ně zapomenout. Vídeň nám je tedy blízká. Kdy ovšem do ní zavítat? Každá doba má své výhody a nevýhody.

V LÉTĚ:

V létě nečeká našince ve Vídni nic překvapivého. Červen, červenec a srpen jsou nejteplejší, ale současně i nejdeštivější měsíce roku. V této době ustává umělecký život a mnoho místních odjíždí na prázdniny, takže by se mohlo zdát, že právě to je ideální doba pro návštěvu. Jenže... Jako všude ve významných turistických centrech, tak i zde, trpí některé nejzajímavější památky (především o víkendech) přelidněností a to pak na klidnou prohlídku nezbývá příliš času a většinou ani chuť a nálada. Přestože bohatý kulturní život je omezen, Vídeň i v letě nabízí zejména hudební festivaly. Zcela neobvyklým zážitkem může být pro nás lenošení u Dunaje, kde se k překvapení mnoha cizinců dá normálně koupat a slunit.

NA PODZIM:

To jako by do města kouzelník vdechl nový život. V září sice obvykle už nebývá tak teplo a poměrně dost i prší, ale opět se otevírají divadla, opět se hraje ve slavné opeře, opět se objevují nové nabídky v obchodech. Doba vhodná především pro kratší výlety do Vídně - u památek už není takový nával a trochu chladnější dny jsou příjemné pro procházky městem. Po celý listopad téměř na každém kroku provází postava Mikuláše a jeho zlomyslného společníka Krampuse tento chlupatý ďáblík je všude. A po prvním prosincovém týdnu se město oblékne do vánočních šatů.

V ZIMĚ:

Zajímavostí se stávají vánoční trhy. Na mnoha místech se pečou kaštany a vaří víno. Turistů už je daleko méně a je to ideální doba pro podrobnější a klidnější prohlídku památek či muzeí, protože v rakouské metropoli se teploty pohybují často kolem nuly i pod ní (nejstudenější měsíc je leden). Nový rok je počátkem karnevalové a plesové sezony. Plesy jsou zvlášť proslavené. Vrcholem bývá v únoru známý Ples v Opeře.

NA JAŘE:

Tak jako jinde ve střední Evropě, i zde je jaro nejkrásnějším obdobím roku. V květnu už kvetou četné zahrady a město se začne prohýbat pod lavinami turistů. Od poloviny května do poloviny června nastupuje Wiener Festwochen, vídeňský festival, a to jsou v plné permanenci (jako nikdy jindy v roce) opery, divadla a jedno umělecké vystoupení střídá druhé. Pro milovníky a znalce podobného druhu umění nejpříhodnější doba k návštěvě.