Vídeň pro snoby. Kde večeří smetánka a kde pracující lid

Speciální recept: Vídeňské smažené hřiby Očištěné a oprané hřiby osušíme, nakrájíme na čtvrtky, osolíme a opepříme.

Do proseté strouhanky přidáme kajenský pepř, česnek, parmazán, nasekaný tymián a petrželovou nať.

Kousky hřibů obalíme v trojobalu a smažíme na přepuštěném másle do křupava.

Do zakysané smetany přidáme pažitku, dochutíme solí, pepřem a olivový olej. Při podávání lehce zakápneme citronovou šťávou. Co potřebujete: 6ks menších pravých hřibů

větvička tymiánu

špetka sušeného česneku

petrželová nať

2 lžíce parmazánu

špetka kajenského pepře

sůl, pepř 200ml přepuštěného másla

vejce, mouka, strouhanka na obalení

citron Zakysaná smetana Pažitka

sůl, pepř

olivový olej