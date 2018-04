Věže, jeskyně, bitva a hračky: osm akcí pro prima listopad

Hra Pražské věže se stala legendou a jezdí na ni lidé z celé republiky. V neděli 13. listopadu můžete být na startu i vy.

Tip pro dobrodruhy: Pražské věže

Ke hře Pražské věže toho moc nepotřebujete, stačí podzimní oblečení, dobré boty a pro starší ročníky dobře promazaná kolena, protože vás čeká stoupání na řadu známých i zapomenutých věží po celé Praze. Na startu dostanete mapu a průkaz ke vstupům do jednotlivých věží. Tentokrát vás čeká šplhání na Prašnou bránu, věž kostela sv. Václava na Smíchově, věž Podolské vodárny, věž Novoměstské radnice a na další.

Při hře Pražské věže budete muset vyšplhat například na věž Podolské vodárny.

Ke každému místu se váže historicko-dobrodružný nebo pozorovací úkol. A čas? Možná vás to zklame, ale nehraje roli, je to zkrátka jen příjemná hra a dokonce ani nemusíte obejít všechna stanoviště. Startuje se z nádvoří Novoměstské radnice v neděli 13. listopadu v 10 hodin, přihlásit se můžete přímo před startem anebo na internetových stránkách akce. Startovné je 300 Kč pro dospělé a 200 Kč pro děti.

Tip pro větší dobrodruhy: do největší jeskyně

Říkáte si, že výlet do jeskyně je hračka a nějaký ten netopýr vás zaručeně nerozhází? Jistě, ale málokdy máte takovou možnost jako při Dnech otevřených dveří Amatérské jeskyně, které o víkendech 12. a 13. listopadu a 26. a 27. listopadu pořádá správa CHKO Moravský kras. Největší jeskynní systém v Česku zpřístupňují ochranáři jen při mimořádných příležitostech a není to akce pro každého, o pohodlných chodníčcích a schodištích se zábradlím si můžete nechat jen zdát.

Prohlídka Amatérské jeskyně vyžaduje dobré oblečení, baterku a přilbu.

Potřebovat budete přilbu (stačí cyklistická), holínky, pořádnou baterku a také přihlášku předem, telefonicky nebo e-mailem. Zhruba hodinové prohlídky jsou zdarma a povedou po takzvané Ministerské trase, po níž před vámi jeskyní prošlo několik ministrů životního prostředí.

Tipy pro rodiny s dětmi

V sobotu 12. listopadu se můžete letos naposled vypravit na Kunětickou horu, kde skupina historického šermu Corporal předvede rekonstrukci dobývání hradu za třicetileté války. Hlavní bitvy se strhnou v 11 a v 15 hodin, mezitím si můžete prohlédnout dobové vojenské ležení, zbraně a další zajímavosti. O víkendu 12. a 13. listopadu se vždy odpoledne od 13 do 18 hodin můžete vypravit do Archeoparku ve Všestarech, kde pro malé i velké zájemce o pravěk a archeologii nachystali program zaměřený na život a smrt našich předků.

Táborský festival Hračkárna vám představí stylové hračky, které se v běžných obchodech neseženou.

Dozvíte se, jak vypadala pohřebiště, pohřební stavby a dušičkové obřady v době kamenné, vyzkoušíte si malování léčebného tetování, ochutnáte teplou medovinu a děti si mohou na památku vyrobit obřadní masku. A pokud bude zima a počasí nebude nakloněné hrám a pobytu pod širým nebem, není nic jednoduššího než se vypravit do Tábora na Hračkárnu, jednodenní festival netradičních hraček. Užijete si tvořivé dílny, divadla pro děti a hlavně jarmark stylových hraček, které se v běžných obchodech neseženou, od mladých výtvarníků a designérů, ale i od větších výrobců.

Čokoláda, ryby a jídlo na tisíce způsobů

Gastronomickým akcím druhého listopadového týdne vládne svatomartinské víno, ale o tom píšeme v jiném článku. Tady vám nabídneme akce, které se netočí kolem vína, ale třeba kolem ryb – jako je tomu v případě Gastrofestu v Českých Budějovicích, kde je jedním z hlavních bodů programu soutěž Český kapr 2016 a téma kapr v kuchyni krále Karla IV. Chcete-li být u toho, musíte přijet od čtvrtka 10. do soboty 12. listopadu na českobudějovické Výstaviště.

Do plzeňského kulturního domu Peklo se vypravte od pátku 11. do neděle 13. listopadu na Čokoládový festival.

Ryby vás nelákají a potrpíte si spíš na čokoládu? Pak vás zveme do Plzně do kulturního domu Peklo na Čokoládový festival, který se koná se od pátku 11. do neděle 13. listopadu. A pokud je vám tak trochu jedno, co jíte, ale zato milujete vše netradiční a rádi se necháte překvapit, vypravte se v sobotu 12. listopadu na Prague Restaurant Day, přehlídku gastronomických specialit od amatérských kuchařů ve vestibulu Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze. K ochutnání bude leccos, sladké, slané i exotika.