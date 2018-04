Volný pád ze 126 metrů pro drsňáky. Nová šílená atrakce v USA

Tato drsná adrenalinová zábava je určena jen pro silné nátury. V zábavním parku Six Flags Great Adventure v americkém státě New Jersey před několika dny otevřeli novou atrakci nazvanou Drop of Doom (Pád zkázy). Jde o nejvyšší a nejrychlejší věž s volným pádem na světě.