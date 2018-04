Věž skrývala neznámé podzemí

, aktualizováno

Rekonstrukce unikátní Rabenštejnské věže se chýlí ke konci. Bezmála šestimilionová investice, kterou financuje budějovická Správa domů, by měla být hotova do konce července. Při dokončování vnitřních úprav objektu narazili stavaři ve vstupu do věže na podsklepené prostory.