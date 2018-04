Většina horských středisek byla o víkendu zaplněná

Lyžaři na sjezdovce

Problémy s nedostatkem sněhu pocítili už i v sousední Rokytnici nad Jizerou. "O víkendu nemohla jezdit lanovka na Lysou horu, ale lyžařů tu přesto bylo dost," uvedl šéf rokytnických lyžařských areálů Slavomil Braun. "Ze soboty na neděli přece jen nějaký sníh napadl, takže jsme mohli lanovku znovu spustit. Nyní jezdí opět všechny vleky a budou jezdit dokud to půjde." Podle Martina Schmoranze z harrachovské stanice horské služby byly především včera výborné podmínky pro běžkaře. "Mrzne, svítí slunce, stopy jsou upravené," poznamenal. Jeho kolega z Bedřichova Pavel Hořejší popsal obdobně situaci v Jizerských horách. "Běžecká magistrála je upravená. Podmínky pro běžkaře jsou ideální. A turistů přijely podobné davy jako každý rok," řekl. "Kromě areálu na Ještědu jezdí ve všech velkých střediscích všechny vleky." Oba záchranáři se shodli i v tom, že sváteční dny byly poměrně klidné, pokud jde o zranění. "Nemuseli jsme řešit žádný skutečně vážný případ. Nějaké zlomeniny, nebo vykloubená kolena jsme tu měli. Ale o život nešlo," uvedl Hořejší. V Harrachově si několik lidí poranilo rameno. "Asi je to tím, že pády na tenké vrstvě sněhu bývají někdy dosti tvrdé. Vždyť někde ze sněhu vyčuhují i kameny," doplnil Schmoranz. Klidnou službu měli v posledních dnech v roce i silničáři. "V neděli byly vozovky kluzké. Byla to ta nejhorší kombinace - nasněžilo a teplota se držela kolem nuly. Takže z rozježděného sněhu vzniklo obávané kluzké mýdlo. Ale žádné drama to nebylo. Určitě ne pro řidiče, kteří si už všimli, že je zima a nejezdí na letních pneumatikách," uvedl dispečer jabloneckých silničářů Jan Babin. "V pondělí byly silnice už úplně vpořádku."