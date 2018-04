Větrné mlýny Labských pískovců

JAK SE TAM DOSTAT



Přístup do oblasti Národního parku České Švýcarsko je jednoduchý a více než jasný. Hlavním východiskem je Děčín, kam vede pro většinu obyvatel ČR nejobvyklejší cesta autem i vlakem přes Ústí nad Labem a dále podél řeky Labe. Do Hřenska a dalších vesnic na území Českého Švýcarska se z Děčína dostanete jenom autem, popřípadě autobusem. Vlakem můžete z Děčína sice pokračovat ještě 10 km do Dolního Žlebu, který leží naproti Hřensku, není tam však most a přívoz bývá v provozu pouze během hlavní turistické sezony.