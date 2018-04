Vesta jako krunýř a sklonoměr. 15 NEJ dárků pro lyžaře a skialpinisty

Termo obal

V českých podmínkách se hydratace ve sportu často podceňuje a o zimních sportech to platí dvojnásob. Nejlepším řešením je vodní rezervoár, který organismu poskytne optimální množství tekutin. V zimě využijete Thermo bag od Deuteru, který udrží konstantní teplotu vašich nápojů i v teplotách pod bodem mrazu, v létě pak funguje opačně.

Streamer Thermo Bag (Deuter), orientační cena: 326 Kč

Revoluční stoupací pásy

Zapomeňte na klasické pásy, které používají speciální lepidla k fixaci na lyži. Stoupací pásy Gecko drží na lyži díky revoluční technologii "molekulární fúze" (přilnutí). Výsledkem je snadná manipulace při sundavání a nandavání pásů. Každý, kdo někdy z pásů pracně dostával jehličí nebo si od lepidla zničil novou goretexovou bundu, nebude chtít nic jiného.

Pásy Gecko (MP Sport), orientační cena: 3 652 Kč

Lyžařská helma Omen, vítěz testu www.outdoorinfo.cz

Nejlepší lyžařská helma v kategorii freeride/freestyle. O termoregulaci se stará 14 ventilačních otvorů, jejichž velikost je možné libovolně regulovat. Unikátní technologie X-Static stříbrných vláken uvnitř helmy likviduje bakterie. Technologie In-mold Hardbody (spojení svrchního plastu s polystyrenovou skořepinou) spolu s technologií Acu Lock (seřízení velikosti na míru) zaručuje tu nejlepší ochranu při pádu a splňuje nejpřísnější evropské bezpečnostní normy ASTM F2040 / CE prEN1077.

Milovníci audia mohou dokoupit audio příslušenství, které se s helmou propojí.

Helma Giro Omen, orientační cena: 4 690 Kč

Kouzelná vesta

Na první pohled hezká softshellová vesta zateplená microfleecem, kterých je na trhu nespočet. Jenže to hlavní skrývá vesta zevnitř. V oblasti páteře je integrován materiál D30 z inteligentních molekul, které se v okamžiku nárazu zaklesnou do sebe a vytvoří ochranný krunýř připomínající páteřák.

Vtip je v tom, že nemusíte celý den vozit nepohodlný páteřák a současně neriskujete zranění. Ochrana páteře se dá snadno vyjmout a vestu lze použít i pro jiné aktivity.

Vesta Kjus Impact, orientační cena: 6 990 Kč

Běžkařské rukavice

Rukavice vytvořené na míru běžkařům a skialpinistům jsou dostatečně teplé, aby ochránily před mrazem, ale současně aby se v nich při aerobních aktivitách nepotila ruka. Hlavní výhodou je zesílená část v oblasti palce a ukazováčku. Speciální voděodolná a prodyšná kůže Pittards zaručuje vysokou odolnost vůči oděru, kterému jsou rukavice při těchto aktivitách vystaveny.

Běžkařské rukavice XCountry Ski (OutdoorDesigns), orientační cena: 791 Kč

Ekologický vosk

Napadlo vás někdy, z čeho jsou vyrobeny vosky na lyže? Kromě toho, že při zažehlování klasických parafínových vosků dýcháte karcinogenní výpary, vosky vyšších kategorií obsahují perfluorokarbony (PFC) s negativním vlivem na přírodu i potravní řetězec.

Vosky Magic-Potion jsou 100% biologicky odbouratelné a velmi lehce se aplikují bez nutnosti zažehlování, s účinností 4 dny na jedno namazání. K dostání pro různé teploty. Magic Potion je členem organizace 1% For The Planet, což znamená, že jedno procento ze zisku společnosti jde na projekty životního prostředí.

Ekologický vosk Magic Potion, orientační cena: 395 Kč

Pomůcky proti slunci 2 v 1

V kompaktním kapesním balení najdete sluneční krém a ochranný balzám na rty od Švýcarské firmy Piz Buin. Řada Mountain, která je určena pro zimní aktivity na horách, se testuje v Himálaji.

Krém Piz Buin Mountain (SPF 6, 15 nebo 30) a ochranný balzám (SPF 20) stojí podle zvoleného faktoru cca od 379 - 439 Kč.

Dámské ski ponožky

Variace na 'nejoblíbenější' dárek českých vánoc. Dámské lyžařské ponožky od Smartwoolu jsou z merino vlny (vlna ze speciálně vyšlechtěných ovcí), takže nezapáchají ani po vícedenním nošení a dokonale regulují teplotu. Nechybí zesílené zóny v místech kontaktu s lyžařskou botou.

Dámské ponožky Smartwool Phd Ski Medium, orientační cena: 409 Kč





Sklonoměr na hůlku

Tato novinka letošní sezony je ideálním dárkem pro skialpinistu, který má kompletní výbavu doma ve skříni a vy ho chcete překvapit nějakým praktickým dárkem. Přístroj se připne na hůlku, kterou pak položíte na svah a zjistíte sklon svahu. Užitečné zařízení, zvlášť když strmost svahu je jedním z nejdůležitějších faktorů lavinového nebezpečí. Nechybí ani teploměr, který je pro vyhodnocování lavinových rizik rovněž velmi žádoucí.

Sklonoměr PIEPS 30°plus, orientační cena: 1490,- Kč

Pro malého polárníka

Nejspolehlivější cesta, jak odradit vaše ratolesti od zimních sportů, je nekvalitní oblečení, ve kterém jim bude zima. Technicky dokonalá kombinéza Patagonia do jakéhokoliv počasí se speciální impregnací vůči vlhku (DWR úprava) je vyráběna pro děti od 3 měsíců. Za rozumnou cenu ji můžete pořídit např. v nově otevřenému outletu Patagonia v Praze, navíc vás může potěšit, že kombinéza je vyrobena z recyklovaných materiálů.

Kombinéza Patagonia Baby Reversible Puff - Ball Bunting, orientační cena: 2099 Kč

Freeridový batoh

Batoh Osprey Kode, který je k dostání ve velikostech 22 l, 30 l, 38 l, vybral prestižní americký magazín Outside mezi pětici nejlepších freeridových batohů. Batoh vychází z designu používaného pro freeride, ale disponuje celou řadou funkcí, typických spíše pro skialpinistické batohy - uchycení cepínů, hůlek, místo pro helmu, kapsa na lavinové vybavení, uchycení lyží i snowboardu.

Nejlepší "vychytávky" z obou kategorií batohů (skialpinismus & freeride) doplňuje moderní design a odlehčená konstrukce.

Freeride batoh Osprey Kode, orientační cena od 2 790 Kč





Brýle do každé helmy

Brýle Splice od legendární americké firmy Oakley jsou mezi lyžařskými brýlemi jako ferrari. Rámeček umožňuje perfektní periferní vidění a díky speciálním klipům je vytvořena efektivnější páka, která brýle dokonale přitiskne k obličeji nebo do helmy. Díky tomuto systému sednou brýle téměř každému a dají se proto koupit i bez nutnosti zkoušení s helmou.

Patentovaný systém vypouklých skel kopíruje čočku lidského oka, čímž zabezpečuje ostrost vidění v jakémkoliv zorném úhlu s minimálním zkreslením.

V nabídce snadno vyměnitelných náhradních skel s propustností světla od 14% (vysoká sluneční intenzita) do po 90% (noc) nechybí polarizační skla nebo skla s vrstvou iridia, která stoprocentně ochrání před UVA, UVB and UVC zářením.

Lyžařské brýle Oakley Splice, orientační cena od: 3 550 Kč

Telemarková renesance

Telemark bude největším hitem letošní zimní sezony a jestli chcete obdarovat někoho, kdo miluje pořádné výzvy, pořiďte mu telemarkovou výbavu. Mezi největší novinky patří telemarkové vázání NTN (New Telemark Norm) od norské Rottefelly, které nabízí jednoduchost a bezpečnost alpského vázání - vypnutí lyže při pádu a bezpečnostní brzdičky. Díky okamžitému přenosu sil z boty na hranu se lyže lépe ovládá v různorodém terénu.

"NTN” je symetrické, to znamená, že budete používat rovnoměrně všechny hrany lyží. Pokud chcete šlapat do kopce, přepnete vázání do polohy "touring".

Jako ideální boty doporučujeme v kombinaci s vázáním NTN boty Prophet od Garmontu, které se stejně jako vázání dají přepnout do "módu touring" a můžete je využít pro skialpinismus..

Vázání Rottefella NTN & Boty Garmont Prophet

Cena boty: cca 11 590 Kč

Orientační cena vázání: 7 726 Kč

Bunda horských vůdců

Americká firma Marmot patří mezi pět nejlepších výrobců technického oblečení na světě. Bundu Troll Wall Jacket, kterou navrhli horští vůdci, vybralo několik prestižních magazínů, např. Outside či Skiing, jako jeden z nejlepších výrobků této sezony.

Troll Wall je naprostou špičkou v oblasti zpracování a použitých technologií. Materiál Gore-Tex Pro Shell, kapsy s laserem řezanými otvory pro lepší odvod potu a váha 567 g. Mezi nejzajímavější prvky patří technologie Angel Wing Movement, která zabraňuje vytažení bundy nad bedra při zvednutí rukou.

Bunda Marmot Troll Wall Jacket, dá se sehnat za 10 192 Kč.





Lyže pro fajnšmekry

Lyže BOHEME pocházejí z malé výrobny poblíž francouzského Grenoblu. Lyže klasické sendvičové konstrukce potažené dýhou z vzácného dřeva dle výběru zákazníka, jako např. olivovník, palisandr santos či makasarský eben, se vyrábějí ručně.

Výroba jednoho páru trvá více než 36 hodin a přesto, že design lyží působí určitým "retro" dojmem, při jejich zpracování se používají kromě výběrového dřeva ty nejkvalitnější a nejmodernější materiály, např. epoxidová pryskyřice a karbon s atestem pro letecký průmysl.

Exkluzivní kolekce, čítající celkem 7 pánských a 5 dámských modelů, je určena především sportovním a technicky zdatným lyžařům.

Lyže Boheme Aspen (bohemeskis.cz), orientační cena: 37 750 Kč