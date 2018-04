Vesnice pionýrů láká svými exponáty

Nu a zde, v samém srdci státu s příznačnou přezdívkou "Země kukuřičných slupek", se v bezvýznamné vesničce Minden narodil v roce 1903 Harold Warp. Že jej neznáte? Ale jak pak by ne... A co Kovral? Levné koberce z umělohmotných textilí, které v padesátých letech zaplavili svět a později dorazili i do českých domácností. Kovral - anglicky Coverall, pokryje všechno. Harold Warp Coverall vymyslel a vydělal miliony. A za ty miliony koupil školu v rodné vísce a pak starý kostel, nádraží, pevnost, zemský úřad a pak postavil v Mindenu muzeum, Pioneer Village - Vesnici pionýrů. Muzeum, které by mu mohla závidět všechna města Ameriky.

Řeklo by se další zbytečné muzeum v zemi s kritickou absencí historických událostí. Ale není to pravda. Harold Warp nashromáždil v Mindenu přes 50 tisíc exponátů a vystavil je v osmadvaceti obřích hangárech. Sbírku 350 historických veteránů, přehledně vyrovnaných podle značek a roku výroby, mu závidějí i v kolébce automobilového průmyslu Detroitu. Mezi klenoty kolekce patří párou hnaný vůz z roku 1897 a nablýskaný Cadillac (1901) s Fordem (1903) - oba zkonstruované osobně legendárním Henry Fordem.

Kruhové náměstíčko uvnitř vesničky lemují budovy. Člověk jen žasně. Tak takhle vypadal koloniál před sto padesáti lety. A tohle musela být ordinace lékaře a zároveň i zubaře - soudě podle sady kleštiček a změti převodů a ozubených koleček vzdáleně připomínajících zubní vrtačku. O kousek dál stojí opravdové nádraží. Místnost přednosty, stařičký telegraf, autentické záznamy o projíždějících vlacích. Venku pár metrů kolejí a na nich lokomotiva s vagóny, které pamatují statisícová stáda bizonů prohánějící se prériemi amerického západu.

Těžký život nebrasských pionýrů dokumentuje Soda House - dům z drnů, jimiž osadníci nahrazovali nedostatek dřeva. Kovárna, škola, salon a nakonec i stanice Ponny Expresu neboli poštovní služby, která se jako první postarala o pravidelné spojení mezi východním a západním pobřežím. Během jediného roku sice kvůli nástupu telegrafu zanikla, jenže dík drsné a mýty opředené službě poštovních jezdců je dodnes vzpomínána coby pilíř pronikání do pustin Divokého západu. V řádách pošťáků sloužil mimochodem i William Frederick Cody, čtenářům důvěrně známý pod přezdívkou Buffalo Bill.

K počátku dvacátého století nepatří jen auta, ale i nástup vzdušných dobyvatelů. Jejich první krůčky připomíná dvacítka létajících strojů včetně dokonalé repliky dvojplošníku bratří Wrightových, s nímž poprvé vzlétli v roce 1903 v Kitty Hawk v Severní Karolíně.

Zajímává vás jak si vedli farmáři? Stovka unikátních traktorů-veteránů důkladně zobrazuje vývoj polních prací. Za nimi mlátičky, kombajny, pluhy, secí stroje, stáje, vepřín - zkrátka všechno...

Vůbec největší atrakcí rodiny Warpů je třípatrová budova narvaná snad všemi myslitelnými předměty - pochopitelně historické hodnoty. Váhy, kalkulačky, rádia, telefony, televize, kamery, fotoaparáty, fajfky. Oči jen přecházejí. Poutavá je sekce klimatizací a ledniček a také pračky zaujmou. Zejména neuvěřitelně zpřevodovaná monstra dřeva a kovu soupeřící o titul první automatické pračky světa. Nejlépe vypadá ta s názvem Laundry Queen - prací královna, nebo raději královna pračka?

V nejvyšším patře potom čeká lahůdka. Sekce kuchyní, obývacích pokojů a ložnicí. Expozice začíná v roce 1730 precizní sondou, jak vypadal vnitřek domu průměrné americké rodiny. Další z buňek ukrojí na časové přímce dalších 30 let. A tak dále až do současnosti. Je to k nevíře, ale žádný kombajn či letadlo nedokáží říci o civilizačním pokroku více jako pohled na lidskou domácnost.

Za dvě hodiny toho člověk nasaje o americké moderní civilizaci více, než po několikadenním průzkumu nóbl muzeí v New Yorku či Washingtonu DC. Vesnice pionýrů je určitě chloubou Nebrasky a neměla by chybět v itineráři žádného projíždějícího cestovatele.



Další informace, rady na cestu či reportáže z amerického kontinentu si můžete přečíst na autorových soukromých stránkách.