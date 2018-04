Napřed Petting, pak Fucking! Výlet do obcí, které vábí jako magnet

Zdejší lidé sarkasticky míní, že hornatinu mezi Mnichovem a Salcburkem navštěvují tři vyhraněné typy turistů:

ti, kteří se chtějí pokochat úchvatnými alpskými sceneriemi

ti, kteří chtějí vidět Braunau, rodiště Adolfa Hitlera

a ti, kteří se chtějí vyfotit u cedule Fucking či Petting.



O ty první stojí, druhé trpí a třetí nesnášejí.

Středisková bavorská obec Petting. Obecní obchodní rada pan Reinhard Melz z nás má pramalou radost.

"Kdykoliv se o naší vsi píše jako o turistické atrakci, jsme na tom spíš škodní," tvrdí.

Nerozumím.

Raději by zpravil svět o tom, že dvoutisícihlavý Petting je ideální místo k investování, protože, co si budeme povídat, butik s textilem, řezník Riedler a pár sedláků křivku HDP zrovna nepoškádlí. Ale chlapsky přizná: "Co nám ten provokativní název přináší? Nic moc. Spíš odnáší. Ročně nám tu sexuální turisti odmontují u silnic tak deset cedulí s názvem obce."

Petting is besser!

Rodilého Němce název obce Petting do vývrtky nedostane.

"Pro nás je to úplně běžné označení," praví Anna Piglerová, kterou jsme odchytili na návsi před drogerií. Přípona -ing v němčině napovídá, že jde o určitou komunitu, tedy obec. Co přesně znamená výraz "Pett", jsme se, bohužel, nedozvěděli, ale s erotickou praktikou, která se z angličtiny roznesla do slovníků sexuologů a posléze i většiny světové populace, nesouvisí. Určitě Petting u anglicky mluvících lidí budí podobné haló, asi jako kdybychom my velkolepě zmerčili v Rusku vesnici Šahačka.

"A víte, že Petting není v našem okolí jediná vesnice, která budí u turistů rozruch kvůli názvu?" ptá se Anna. Vyloží nám, že nedaleko leží také:

Kissing (po anglicku líbání)

Fucking (vulgární výraz pro soulož)

či Tittmoning (výraz "titt" hruběji označuje velká ňadra).

Nabízí se řada možností, v jakém pořadí tyto obce procestovat. Například mladým, katolicky založeným párům doporučujeme navštívit ze všeho nejdřív Wedding (svatba), berlínskou městskou čtvrť. Mně a kolegovi Sváčkovi však Kissing připadá poněkud málo zajímavý, Wedding je na nás zase až příliš hrrr, a tak si po Pettingu střihneme rovnou Fucking.

Když náš cestovní plán vyložím recepčnímu z pettingského autokempu Stadler, zdvihne po učitelsku ukazovák: "Fucking ist gut, aber Petting ist besser!" Šibalsky začne mrkat a rozřehtá se. Ten geniální dvojsmysl mu rozkmitá bránici tak mocně, že vypadá jako dvojče Ivánka v Mrazíkovi, který chce Nastěnku za ženu.

Nu což, jsme přece v alpském podhůří, tedy v kraji, kde se v sedmdesátých letech točily erotické filmy Kožené kalhoty, rozpoznatelné tím, že v nich muži měli kotlety nejen na lících, ale i na ohanbí...

Příjezd do německé vesnice Petting

Orgie u cedulí

Zatímco v Pettingu žijí místní ještě relativně v ústraní, rakouský Fucking má turistů plné zuby. Jednak je mnohem menší (nudná víska se stovkou obyvatel), takže autobus zvědavců je tu mnohem víc na očích, jednak sám termín budí v turistech vášně. Zvlášť jsou-li napití či zhulení. Zvoní u dveří stavení, u cedulí se fotí s obscénními gesty, v noci si naplno v autech pouštějí autorádia.

"Sprosté" vesnice Fucking: 91 obyvatel

Petting: 2 300 obyvatel

Obě obce od sebe leží asi půlhodinu jízdy autem. V okolí jsou nádherná jezera provázaná cyklostezkami, hospody jsou vyhlášené smaženými kapry a candáty.

"Můj kamarád bydlí hned u cedule. Nepřejte si vědět, jaké orgie už viděl," říká Josef Lindlbauer, zdejší hostinský a sympatický chlap.

"Popíšu vám vůbec nejtypičtější výjev. Ke vsi se blíží taxík ze Salcburku – a ten je, mein gott, odtud šedesát kilometrů! Zastaví u obecní cedule, okénko u spolujezdce sjede dolů, vykloní se Japonec s foťákem: cvak, cvak, cvak. Okénko vyjede vzhůru, taxík se otočí a jede zpátky," říká, když nám nese pivo. Hrozně stojí o to, abychom taky napsali, že dva kilometry odtud, v lese, je fantastické jezero na koupání, ideální pro rodiny, které by pak přespaly v jeho pohostinství. To jezero je prý mnohem zajímavější než nějaké cedule, přesvědčuje nás.

Kostel na náměstí v německé vesnici Petting Studentka z Pettingu. "A víte, že kousek odtud leží taky Kissing?" říká Anna Piglerová.

Pivo jim vyfoukli

Název obce vzešel podle hraběte Focca, který se tu usídlil okolo roku 1070. Přes 900 let žili místní v izolaci, až po roce 1945 Fucking objevili američtí vojáci, kteří střežili zdejší poválečnou zónu a vydávali se sem na první výlety, ovšem definitivní zmar přišel s prokletým internetem zhruba před deseti lety. Kdosi rozeslal snímek cedule e-mailem a popularita se roznesla po celé planetě. Samozřejmě netrvalo dlouho, než se tu objevil první nedůvěřivec, který se chtěl na vlastní oči přesvědčit, že "to" fakt existuje.

Fucking je tak titěrný, že ani nemá vlastní úřad, spadá pod obec Tarsdorf. Jeho starosta Franz Meindl je zvyklý nejen objednávat nové a nové obecní cedule, které nepřestaly mizet ani poté, co je nechal natvrdo zabetonovat do země, ale i na novináře. Tu poskytne rozhovor agentuře Reuters, jindy australským novinám. Z takové popularity se přece musí těžit, napadne podnikavce, ale trička I LOVE FUCKING ani pohlednice tu neseženete.

Příjezd do rakouského Fuckingu

Ve spojení s výrazem "hell", peklo, tvoří Fucking v angličtině stručný komentář pro něco, co je fakt strašné či nečekané. Totéž "hell" však v němčině nabízí spojení "fuckingské světlé" a mělo by jako speciál lákat pivní znalce, ovšem místní na tom nevydělají, protože tuto značku piva si už patentovala jistá vychytralá společnost jinde v Německu. A mimochodem, moc neprosperuje.

"Někdy si říkám, že ekonomický vítěz by byl ten, kdo by měl odvahu otevřít ve Fuckingu night-club," uvažuje hostinský Lindlbauer, když nám nese kafe.

Pak si s námi zakope na cvičnou fotbalovou branku, kterou má na zahradě, a svolí, že se před svým hostincem nechá vyfotit.

"A napište taky, že jsme ideální hostinec pro Fucking!" napadne ho.