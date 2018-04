VIDEO: Vesnice na konci světa má 120 obyvatel. Žije se tu jako v ráji

Na dohled Veitastrondu leží největší ledovec pevninské Evropy Jostedalbre. To je hlavní důvod, proč do vesnice občas zavítají i turisté. Kvůli nim tu také během léta otevírají druhou kavárnu.

Ta první je hlavně dopoledne plná místních mužů, kteří tu každý den rozebírají stále stejné historky. „Ať sem člověk zavítá v kteroukoli dobu, nikdy o nic nepřijde, může se kdykoli přidat do rozhovoru, protože vždy ví, která bije,“ směje jeden z místních obyvatel Bjorn Kristian Skovly.

Přísně střežený alkohol

Největší ledovec Jostedalský ledovec pokrývá území podobně velké jako Praha, přesně 487 km². Tloušťka ledu je v některých místech i 600 metrů. Některé části se nacházejí až ve 2 000 metrech nad mořem. Ledovec i blízké okolí je pod správou národního parku, který byl založený v roce 1991.

Na hospodu nebo restauraci tady člověk nenarazí. Nejbližší najdete v městečku Hafslo, vzdáleném téměř hodinu cesty autem. Ale Norové si na popíjení alkoholu stejně příliš nepotrpí. Raději se navštěvují mezi sebou doma a pokud si náhodou otevřou lahev něčeho ostřejšího, tak spíše o víkendu a právě u někoho na návštěvě.

Prodej alkoholu v Norsku je pod přísnou kontrolou státu. V obchodech seženete maximálně pivo a to jen do osmé hodiny večerní, pak prodavači zatáhnou regály mříží. Ostatní alkohol se tu prodává jen ve státních prodejnách alkoholu zvaných Vinmonopolet a to jen ve všední den a ještě v omezenou dobu.

Čech by tady zřejmě dlouho nevydržel. Přesto jsem tu na jednoho narazil. Jan Skuhra tady pracuje pro českou stavební firmu Metrostav, která nedaleko staví tunel Bjornabakkane. Ten má po zprovoznění zajistit bezpečnější cestování do a z vesnice. „Chybí mi tu civilizace, vždy se po těch šesti týdnech těším domů na český způsob života,“ posteskl si český technik.

Tato vesnička má dokonce i svou školu, do které chodí jen 15 dětí. Je v ní také tělocvična, kterou večer navštěvuje většina místních, cvičí tu a hrají různé hry. Hlavní sportovní aktivitou je však běžkování, což je pochopitelné, když se člověk podívá na tu masu sněhu všude kolem.

Jako v ráji

Obyvatelé Veitastrond milují. Když jsem se zeptal, jestli by se chtěli přestěhovat třeba do většího města, každý z nich razantně odpověděl: „Ani omylem.” Jeden z nich se mi dokonce pochlubil, že se tu mají jako v ráji. A když se člověk podívá kolem, musí mu dát za pravdu. Jaký je život ve Veitastrondu, na to se podívejte ve videu.