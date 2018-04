Věřit slepě katalogu se nevyplácí

Zaplať a nestěžuj si, pane kliente! V Česku je přes tisíc cestovních kanceláří, které pořádají zájezdy do zemí blízkých i vzdálených. V Německu je jich pár desítek na mnohonásobně vyšší počet obyvatel. Obrovská konkurence, která ve zdejší kotlině panuje, by s sebou logicky měla přinášet i vysokou kvalitu služeb. Vždyť čím jiným přesvědčím zákazníka, aby zrovna u mě nakoupil, než tím, že mu nabídnu maximum? České cestovky si však tohle zatím neuvědomují. Celý byznys funguje spíše tak, že jim člověk svěří mnohdy dlouho dopředu desetitisíce korun, aniž přesně ví, co za své peníze za několik měsíců dostane. Ano, situace se skutečně lepší a ti nepoctiví odpadají, ale pořád je tu dost rafinovaných podnikavců, pro něž je jediným smyslem podnikání výdělek – nikoli spokojený zákazník. Rozhodně není správný způsob, jímž některé cestovní kanceláře komunikují se zákazníkem: na začátku jsou nekompetentní pracovníci za přepážkou, falešné či zavádějící informace v katalogu a celý řetěz končí nepříjemným, neochotným a neinformovaným delegátem v místě pobytu. Navíc nespokojený klient stojí před téměř nepropustnou bariérou, když chce reklamovat špatné služby. Pokud takový způsob prezentace své činnosti považují kanceláře za normální, měl by je z tohoto omylu brzy někdo vyvést. Vždyť tohle rozhodně není cesta k prosperitě firmy, ale cesta do pekel! V přímé konfrontaci se situací, která nastane na trhu cestovních kanceláří po vstupu Česka do Evropské unie, se ukáže, kdo přežije a kdo je odsouzen k zániku. Pokud tuzemské cestovky nezmění svůj přístup vůči klientům, budou mít za půl roku zřejmě velké problémy.