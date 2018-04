Věřící uctí umučení Grodeckého

Tradice těchto poutí je v Českém Těšíně poměrně mladá. Poprvé pouť do polského kostela sv. Maří Magdaleny zažili věřící v roce 1995, kdy papež Jan Pavel II. blahoslaveného Melichara Grodeckého spolu s ostatními košickými mučedníky svatořečil.Letos připadá cesta s ostatky znovu na českou stranu. V průvodu nebude kromě kněží a věřících chybět také ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Procesí začíná v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v neděli o půl čtvrté odpoledne.Krátce před odchodem bude chvíle pro společnou modlitbu. Na mostě se potkají věřící obou národů ve čtyři hodiny a společně budou pokračovat do chrámu sv. Maří Magdalény na polské straně. V kostele bude mše svatá, kterou slouží biskup spolu s přítomnými českými a polskými kněžími.Po bohoslužbě čeká poutníky posezení s kolegy z Polska a cesta zpátky do vlasti. Za rok se podobná událost zopakuje s tím rozdílem, že průvod s ostatky vyjde z Polska a zamíří do Česka.