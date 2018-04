Věřící podniknou pouť smíření

Dopolední program završí v poledne mše svatá, kterou bude sloužit ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, opolský arcibiskup Alfons Nosol a prelát Wolfgang Grochol z německého Stuttgartu.Při pouti tří národů budou věřící myslet nejen na smíření přítomných národů, ale celého lidstva. "Roky se modlíme za smíření, protože víme, co to znamená, když jsou národy neusmířené. V posledních dvou stoletích si národy, které se sjíždí na toto poutní místo ubližovali. V posledních letech se jim podařilo vytvořit ze zdevastovaného kostela novou stavbu. Myslím si, že toto úsilí lze přenést i do duchovní oblasti," uvedl rektor poutního kostela Stanislav Lekavý.Jak dodal, letošní bohoslužba smíření tří národů dostává událostmi posledních dnů ve Spojených státech širší rozměr.