Veřejných záchodků je stále málo

BRNO



I když v centru Brna lze najít veřejné záchodky na deseti místech, někteří občané nejsou spokojeni a žádají nové toalety. V budoucnu se plánuje jejich vybudování například na centrálním náměstí Svobody a u Brněnské přehrady. V bezpečí jsou lidé, pokud je střevní potíže přepadnou v okolí brněnského hlavního železničního nádraží - mají to jen skok hned na tři místa s veřejnými záchodky.

"Problémy s toaletami řešíme například s investory, kteří budují obchodní komplexy. Pokaždé se nám zavazují, že v nich lidé najdou i záchodky," řekla mluvčí radnice Brno-střed Alena Podlucká. Dodala, že úřad městské části provozuje záchodky na Zelném trhu, Malinovského náměstí a v Rooseveltově ulici. Další toalety jsou v lužáneckém parku, na nádraží Českých drah a v podchodu pod ním. Hojně jsou využívány i veřejné záchody v obchodním domě Tesco hned vedle nádraží. Jeho návštěvníci však musejí být v krizi trpěliví - záchod je až ve třetím podlaží. Na náměstí Svobody lidé hojně využívají záchodky v prodejně McDonalds. Další jsou v komplexu Špalíček a v Domě pánů z Lipé.

Za kabinku na veřejných toaletách se v Brně platí od čtyř do pěti korun a toaletáři jsou mnohdy tak štědří, že si u nich klient může natočit toaletního papíru dle potřeby.

Novinkou mezi brněnskými záchodky budou letos toalety na Sokolském koupališti a u přístaviště Brněnské přehrady. V létě poslouží plavcům, v zimě bruslařům. Stavba přijde městskou pokladnu přibližně na 11 miliónů korun. Brno dokonce ve stavu největší krize pustí zpoceného občana i do justičního paláce. V tomto případě však musí lidé počítat s tím, že je nejprve prohledá justiční stráž.

S údržbou záchodů problémy nebývají. Dokonce i záchodové verše a intimní nabídky neznámých autorů se z kachlíků dobře smývají. "Básníci" však přišli v poslední době na nový trik. Aby bylo jejich dílo na toaletě zachováno, píší ho drobným písmem do spár mezi kachličkami, kde nápis nelze smýt.



PRAHA



Říká si druhý Komorous. Její zbraní jsou proříznutá ústa a masivní kleště schované v posledním šuplíku stolku, který dominuje dvěma oddělením instituce s honosným názvem "Veřejné záchodky Uhelný trh". Strach z ní mají všichni pražští narkomani i lehké děvy z nedaleké Perlovky. Toaletářka z Uhelného, jak jí všichni z okolí říkají, je jednou z posledních typických "hajzlbabek" v Česku. Její veřejné království dominuje Uhelnému trhu prý už od Rakouska-Uherska.



"Občas přijde někdo, kdo si pamatuje térové stěny a žlábky," popisuje vitální paní, která tu dělá toaletářku dva roky. Když odcházela do důchodu, nečekala, že jí tato práce přinese nový smysl života. "Vyhazovala jsem tu kluka se zapíchnutou jehlou v žilách, přebalovala miminka," vzpomíná. "Holky z Perlovky vyháním hadrem a když přijde někdo a řekne, že má jen tři koruny, když se u nás platí pět, řeknu, dobře, ale budeš čůrat za tři! A pohlídám si to!"

Takových typických záchodků jako na Uhelném trhu - s jejich svéráznými postavičkami - je po Praze stále méně. Jedním z posledních je i veřejné WC v parku na Kampě. Domeček se dvěma vchody je památkově chráněnou stavbou. Pod opravenou fasádou je sterilní prostředí, kam přes rok zavítá minimum lidí. "Drží to tu Češi, cizinci nás zachraňují jen tři měsíce v sezóně," řekla místní toaletářka. Dodala, že lidé chodí raději pod stromy, než aby zaplatili pět korun za použití čisťounské toalety.

Pamětníci také s nostalgií vzpomínají na suterénní záchodky na Malostranském náměstí, kde se kdysi scházeli lidé "z undergroundu". Dnes je to podle místní šéfové "klidné, nekuřácké pracoviště". Zato ze záchodků v pasáži u Karlova mostu, do nichž kdysi nebylo radno chodit pánům samotným, se stalo výnosné pracoviště. Poplatek deset korun a toaletářka mluvící plynně několika cizími jazyky. Ještě ke všemu poskytne zasvěcený komentář o kamenném mostě či nabídne mapku a pohlednici i se známkou.

"Dnes je nejlepší chodit do metra. Je to jistota, a navíc - dnes už i v 'mekáči' musíte platit," říká třiasedmdesátiletá paní z WC na stanici metra Můstek, která za deset let prošla čtyři veřejná pracoviště. Problematika veřejných záchodků v matce měst je zapeklitým oříškem. Je jich stále méně a jejich úroveň upadá. Záchodky přešly z magistrátu pod jednotlivé radnice a ty je pronajímají soukromníkům. Toalety v metru spravuje Dopravní podnik hlavního města. I on svěřil jejich správu soukromé firmě. Telefony na soukromníky jsou však většinou hluché...

Budoucnost veřejných záchodků v Praze je nejistá. Hlavní hygienik se zajímá jen o otvírací dobu na záchodcích v metru a usiluje o zavedení kukaní typu TOI-TOI na všech frekventovaných místech ve městě. Na druhou stranu se prosazují svérázné přestavby typických nízkých domečků s dvěma vchody na zařízení s jiným účelem. V parku na Pankráci vznikla na konci 90. let z veřejných záchodků experimentální kavárna Na půl cesty, kde se o pohodlí zákazníků starají mladí schizofrenici.

Na konečné tramvaje číslo 11 na Spořilově se ze záchodků pro tramvajáky stal svérázný non-stop bar. Útulná čajovna nahradila před dvěma lety veřejné WC v Tusarově ulici v Holešovicích. Tady však toalety úplně nezrušili - prý pro pietu zůstaly zachovány v zadním traktu objektu.



OLOMOUC

Šalamounsky vyřešilo vedení olomoucké radnice palčivý problém nedostatku veřejných WC v centru města. V polovině roku 2000 otevřelo město nové záchodky umístěné u náměstí s velkou slávou - s šampaňským, jednohubkami a chlebíčky. Turisté však důvody k oslavám příliš nemají. Pokud by potřebovali vyhledat veřejné WC o víkendu, mohli by mít smůlu: otevírací doba toalet je totiž velice striktní. Maximálně do 13 hodin.

Zatímco od pondělí do pátku mohou lidé na toalety v Pavelčákově ulici, které stály město 2,5 miliónu korun, až do 18 hodin, v sobotu je otevřeno pouze do 13 hodin, v neděli jen do 12:00. Radní tvrdí, že omezená otevírací doba záchodků je spojena s turistickou sezónou. V létě již budou mít lidé podle nich větší šanci. "Přes zimu jsme otevírací dobu zkrátili, je méně turistů. V sezóně ji zase prodloužíme," řekl olomoucký radní Miroslav Petřík (ČSSD).

Nové veřejné záchodky Olomouc citelně postrádala šest let. Do města se kvůli toaletám pustili s kritikou také okresní hygienici. Velký výběr však ani dnes není. Kromě Pavelčákovy ulice mohou lidé využít toalety u tržnice, které pod radnici nespadají. V případě nouze lze doběhnout na vlakové či autobusové nádraží. Veřejné WC otevřelo město ještě v deset kilometrů vzdáleném Svatém Kopečku.

Radní sice přiznávají, že na stotisícové město je to málo, lepší vyhlídky jsou ale spíše v nedohlednu. "Není to moc dobré. My jsme se snažili vytypovat místa v centru města, kde by mohly toalety vzniknout, ale vždy jsme narazili na nesouhlas památkového ústavu," podotkl Petřík. Nešťastníkům, kteří by snad chtěli jít na veřejnou toaletu o zimním víkendu odpoledne, tak již tradičně poskytnou své zázemí zdejší hospody, restaurace a McDonald's.