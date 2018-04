Velvyslanec Havlín už ví, že bude odvolán

Český velvyslanec v Bulharsku Ondřej Havlín se při pondělní schůzce s náměstkem ministra zahraničí Hynkem Kmoníčkem po týdnech spekulací dozvěděl, že ve funkci velvyslance končí. Důvodem nuceného odchodu jsou opakované stížnosti k jeho chování, které vznášela bulharská strana. "Z osobního i profesního hlediska je obtížné si představit jeho další setrvání na místě," oznámil po setkání s Havlínem tiskový odbor ministerstva zahraničí.

O osudu velvyslance už minulý týden s Janem Kavanem jednal i Václav Havel. Prezident potvrdil, že on v žádném případě nebude stát v cestě případnému Havlínovu odvolání. "Mluvili jsme o tom a myslím, že jsme měli zcela shodný názor, jak je třeba tu věc řešit."

Havlín si tvrdá slova na svoji adresu z úst dvou svých přímých nadřízených vysloužil po prohlášení zaslaném sdělovacím prostředkům, v němž jménem ambasády v Sofii doporučil českým občanům, aby se vzhledem k nebezpečí loupežných přepadení, vyhnuli individuálním turistickým cestám do této země. Ministerstvo na toto prohlášení zareagovalo téměř okamžitě a označilo chování velvyslance za neuvážené.

Proti Havlínovi, který měl ambasádu v Sofii opustit v červnu 2001, protože mu končí funkční období, hovoří i skutečnost, že si na jeho chování stěžovalo několikrát samotné Bulharsko. Situace je pro českou stranu o to nepříjemnější, že Havlín by se měl podílet na přípravách prosincové návštěvy bulharského premiéra Ivana Kostova v Praze.

Havlín soudí, že jeho výroky někdo zneužil

"Osobně mne velmi mrzí, že pan prezident nevzal v úvahu argumenty a důkazy, které jsem mu zaslal, a zaujal stanovisko dřív, než jsem měl možnost se k celé věci vyjádřit," reagoval pro iDNES Havlín ze Sofie.

V telefonickém rozhovoru řekl Havlín redaktorce iDNES, že zná názor prezidenta Havla jen z televize a byl jím velmi překvapen. "Zvlášť citlivě vnímám jeho kritiku mého působení v mé předchozí misi během válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii, kde jsem se osobně několikrát zasazoval o záchranu životů, a sám jsem mnohokrát riskoval i život vlastní," konastatoval velvyslanec. Podle jeho názoru neměl prezident před svým rozhodnutím dostatek informací.

"Musím uvést, že do dneška se na mne nikdo z kompetentních bulharských představitelů ani z dotčených českých krajanů neobrátil. Z mého vystoupení v Československém klubu v Sofii 27. října se bohužel nezachoval autentický záznam. Jsem kritizován, a jak jsem dnes z televize zjistil, i odvoláván za konstatování notoricky známých faktů, která jsou zde denně zveřejňována v místním tisku," řekl dále Havlín, který soudí, že jeho výroky byly tendenčně vytrženy z kontextu a zneužity proti němu.

"Domnívám se, že je mojí povinností veřejnost o kriminálních jevech informovat," dodal velvyslanec.

Glosa Martina Komárka

- ZDE -

Konfliktní diplomat

"Řekl bych to takto: čekalo se až se z nějakého incidentu nebude moci vylhat," dodal na adresu Havlínových excesů Kavanův úředník. Havlín totiž v minulosti proslul nejrůznějšími excesy. Kromě jeho včerejšího prohlášení si na něj nedávno stěžovalo bulharské ministerstvo zahraničí. Havlín podle svědků na jedné recepci urážel Bulharsko.

Předloni českého velvyslance zase kritizovalo bulharské ministerstvo vnitra za incident na bulharské hranici. Ministerstvo vnitra ho tehdy obvinilo, že přejel nohu bulharskému celníkovi poté, co sám odstranil jeden z hraničních zátarasů. Mluvčí bulharského ministerstva zahraničí pak podle agentury AFP prohlásil, že provokační chování diplomata ze spřátelené země je těžko vysvětlitelné, a dodal, že to není první podobný Havlínův incident. Havlín se tehdy obhajoval tím, že se o něj na hranicích přes čtvrt hodiny nikdo nestaral a že celník byl po incidentu viditelně

zdráv a po jeho odbavení pokračoval v práci. Podle českého ministerstva zahraničí byla se Sofií nakonec záležitost uzavřena smírným způsobem a nebyla jednoznačně určena něčí vina.

Česká televize zase loni informovala, že velvyslanec Havlín, který dříve působil v Záhřebu je podezřelý, že v době, kdy vedl české velvyslanectví v Chorvatsku, loboval za zájmy ostravské soukromé cestovní kanceláře Kovotour plus. I tehdy to ale Havlín popřel.



Že osoba velvyslance Havlína je přinejmenším rozporuplná, přestože ministerstvo zahraničí se za něj až do včerejška vždy postavilo, potvrdil včera i prezident Havel, který na Havlínovu adresu řekl: "Mně nepřísluší hodnotit práci velvyslanců. Já ale musím říct, že už delší čas a nejen z tohoto působiště, ale z jeho předchozích působišť zaznívaly takové hlasy, které přinejmenším vyvolávaly u mě jakési podivení či rozpaky."

Hlava státu na důkaz toho, že je Havlínův osud zpečetěn, sám od sebe ocitoval pravidla, kterými se ústavní činitelé řídí při obsazování diplomatických postů: "Procedura je taková, že ministerstvo zahraničí, pokud jde o personální obsazení velvyslanců, ho navrhne vládě. Pokud si vláda osvojí tento návrh, posílá jej prezidentovi, který je tím, kdo jmenuje. To ale podléhá kontrasignaci. To, že to prezidentovi pošle vláda, tak to je signál pro prezidenta, že to kontrasignováno bude."

Na ministerstvu se ho prý všichni bojí

Dobře informovaný zdroj na ministerstvu zahraničí potvrdil, že v Černínském paláci se spekuluje, jak poslat Havlína ze Sofie domů. "Jeho dny jsou sečteny. To je jednoznačné. Nicméně, není to tak jednoduché odvolat velvyslance. Zvláště, když se jedná o osobu pana Havlína, kterého se na ministerstvu všichni bojí, protože ho považují za všehoschopného," prohlásil dobře informovaný člověk z okolí ministra Kavana.

Havlín donutil k reakci i místní tisk

Český velvyslanec zveřejnil toto varování na základě zpráv z místního tisku, aniž by situaci předem konzultoval s ministerstvem v Praze. "Nyní dochází k tomu, že i bulharské sdělovací prostředky musejí přiznat, že individuální turistika v Bulharsku není bezpečná," napsal Havlín v informaci zaslané ČTK a dalším českým sdělovacím prostředkům.

Upozornil mimo jiné na článek z úterního vydání bulharského listu Standart, kde je uveden případ vraždy italského občana, který pracoval v Bulharsku jako specialista na výrobu obuvi. Ital byl zavražděn a okraden o automobil a všechny cennosti.

V Bulharsku byl v těchto dnech rovněž přepaden, zraněn a okraden vicekonzul Turecka, který cestoval osobním automobilem. "Vzhledem k uvedenému doporučujeme, aby byli čeští turisté znovu upozorněni na situaci, kterou se zaobírá i bulharský tisk. Zároveň navrhujeme, aby bylo českým turistům doporučeno úplně se vyhnout individuální turistice v Bulharsku a využívat spíše zájezdů turistických kanceláří," napsal Havlín.

Nedodržel směrnice

"Ministerstvo zahraničních věcí nepovažuje postup velvyslance Havlína za uvážený a vhodný. Je v rozporu se směrnicemi, aby velvyslanec obesílal sdělovací prostředky a doporučoval českým turistům, co mohou anebo nemohou," řekl Pospíšil. Poznamenal, že velvyslanec má nejdřív informovat ústředí, které pak záležitost zváží. Připomněl, že ministerstvo zahraničních věcí už 4. srpna, kdy turistická sezona byla v plném proudu, upozornilo české občany na nebezpečí, které na ně číhá na bulharských silnicích, a to bez toho, že by jim doporučovalo či nedoporučovalo cesty do Bulharska. Tato upozornění nadále platí.

Čeští silniční dopravci, kteří vozí náklad přes nebo do Bulharska se podle mluvčího sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martina Felixe s přepadáním nebo ohrožováním na tamních silnicích nesetkali. Podle informací dopravních firem je v Bulharsku spíše rozšířena korupce na hraničních přechodech a mezi policií.

Havlín si znepřátelil i tamní tisk

Český velvyslanec v Bulharsku se koncem října dostal do sporu s tamějším ministerstvem zahraničních věcí, které si stěžovalo na jeho výroky na recepci v předvečer státního svátku.

Podle sofijského listu Standart Havlín údajně popsal situaci v Bulharsku jako katastrofální a označil za lež sliby, že Bulharsko bude přijato do Evropské unie.