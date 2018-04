Velryby ohrožuje i chemické znečištění

Velryby, jejichž sedm druhů ze třinácti je ohroženo, přičemž některé až na pokraji vyhubení, čelí dalšímu nebezpečí, k němuž patří vypouštění chemického odpadu a pesticidů do moří. Uvádí to ve své zprávě Světový program na ochranu přírody (WWF). Znečišťující látky se usazují v tuku kytovců a pak v jejich mateřském mléce. To v delším časovém úseku vyvolává funkční změny v imunitním, nervovém a reproduktivním systému, konstatují autoři zprávy.