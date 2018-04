Velmi rychlá cesta kolem světa

A to ještě není výčet národnostních čtvrtí v Torontě ani zdaleka celý: říká se, že ve městě je možné slyšet až 169 různých jazyků a dialektů. Téměř každá národnost tu má svůj společenský dům a kostel. A pochopitelně i nejednu restauraci. V době velkého přílivu československých emigrantů (léta 1975 - 80) fungovalo v Torontě dokonce devět českých hospod. Dnes minimálně tři.

I proto jsou procházky po městě tak zábavné: je to jako cestovat velmi rychle kolem celého světa.

Stačí přejít přes ulici, a ocitnete se v regulérní Číně.

V Torontě jsou nejméně tři různé čínské čtvrti a Chinatown je z nich nejstarší a největší. A je to také dost možná ta nejnepořádnější část města (hovoříme-li o těch, do nichž se dá celkem bez rizika zajít). Jestli o Torontě jako o celku platí, že je to velmi čisté velkoměsto, pak Chinatown je pravým opakem. Na ulicích je povětšinou neskutečný bordel, kolem nohou poletují nejrůznější papírové pytlíky a za každým rohem leží neidentifikovatelné kusy odpadků.

Angličtina tu zcela zmizí, stejně jako "bílé tváře". Ze všech stran zní nesrozumitelná čínština, z obchodů - které jsou mnohem menší a plnější - vane na chodník intenzivní zápach rybiny. Jen podle toho turista pozná, o jaký druh obchodu jde: krámky, stejně jako názvy ulic, označují totiž čínské tabulky.

Téměř před každým je vystrčený pultík a na něm změť podivností: nejrůznější koření, podivná zelenina, mořské plody. Do ruky vám tu strčí papírový pytlík a kleště: vyberte si svého kraba!

Zajímavou zkušeností je nahlédnout do programu zdejších kin: po některém z hollywoodských trháků je marné pátrat. Promítají se tu filmy z čínské, hongkongské či tchaj-wanské produkce, naštěstí ve většíně případů opatřené anglickými podtitulky.

JAK SE TAM DOSTAT?

Chinatown

- rozkládá se mezi ulicemi Dundas Street (jižní část), University Street (východní část), Spadina Avenue (západní část) a College Street (severní část)

- nejlépe podzemkou na zastávku Spadina a pak pěšky, nebo tramvají 505 a 510

Malá čínská čtvrť

- kolem Broadview a Gerrard

- nejlépe tramvají číslo 505 a 504

Greektown

- kolem Danforth Avenue, mezi Broadview a Pape Avenue

- nejlépe podzemkou na zastávku Pape

- zajímavost: v řecké čtvrti je možné se dobře a levně se najít, za jídlo tu člověk dá v průměru sedm až deset dolarů

- v řecké čtvrti stojí socha Alexandra Velikého, kvůli které vzniká neustále řada sporů. Místní Řeci a Makedonci se totiž nemůžou domluvit, čí to byl vlastně vojevůdce

Indická čtvrť

- malý úsek mezi Greenwood Avenue a Coxwell Avenue na Gerrard Street East

- nejlépe tramvají číslo 506

- zajímavost: obchody jsou tu plné Sari a restaurace plné curry

- koncem listopadu se průvoddem s Krišnou a dalšími bohy slaví Velký svátek světla

Portugalská čtvrť

- prolíná se s Litlle Italy na College Street West

- nejlépe (?)

Židovská čtvrť

- většina torontských ortodoxních židů žije kolem Lawrence a Eglinton. Stojí tu košér obchody a restaurace, synagogy

- velká populace židů pak osídlila ullice kolem Bathurst Street