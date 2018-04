Velmi dobře bude možno jev sledovat v Maďarsku

Zatměním slunce 11. srpna vyvrcholí maďarská turistická sezóna. Podmínky pro sledování vzácného přírodního jevu budou totiž v Maďarsku mimořádně příznivé.Zatmění bude nejúplnější v asi 110 kilometrů širokém pásmu. Hlavní město Budapešt ale zůstane mimo tuto oblast. Samotné úplné zatmění a tma v pravé poledne potrvá v centru pásma celé dvě minuty. Než se tak však stane, bude Slunce postupně ubývat více než hodinu. V důsledku zatmění lze očekávat náhlý pokles teploty až o deset stupů, který by mohl mít podle lékařů spolu s déletrvajícím šerem i negativní dopad zvláště na některé starší a nemocné lidi. Pás úplného zatmění se samozřejmě neomezí pouze na území Maďarska, stín Měsíce poputuje rychlostí pětatřiceti kilometrů za minutu značný kus cesty. Zemského povrchu se poprvé dotkne v severní části Atlantického oceánu, pak propluje jižní částí Anglie, Normandií, Belgií, jižním Něměckem a Rakouskem, po Maďarsku bude pokračovat přes Rumunsko, Bulharsko, severní T urecko a Indii až k vodám Bengálského zálivu, kde Zemi opustí. Podle astronoma Otto Zomboriho však budou nejlepší podmínky pro jeho pozorování právě v Maďarsku. Slunce tady bude stát nejvýše - zatmění se totiž v Maďarsku uskuteční kolem poledne - čím bude zážitek nejsilnější a díky převládajícímu počasí v tomto ročním období je rovněž málo pravděpodobné že by pozorování znemožnila zatažená obloha. To zřejmě vědí i cizinci, a tak v okolí Balatonu, který spadá celý do zóny úplného zatmění, ale i v nejjižněji položeném Szegedu, je už drtivá většina ubytovacích kapacit v penzionech a hotelech na dobu zatmění předem obsazena. Maďarský turistický průmysl vkládá do zatmění velké naděje, zvláště poté, co v důsledku války v sousední Jugoslávii zaznamenal značný pokles příjmů. V celém Maďarsku očekávají podle některých odhadů až deset milionů hostů. Kolem Balatonu bude řada oslav, v jižnějším Szegedu se navíc termín zatmění shoduje s každoročními letními kulturními slavnostmi, kdy se na náměstí před místním dómem probíhají koncerty, opery a muzikály a koná se festival lidových tanců. Na plné obrátky se již všude rozjíždí výroba map, brožur, suvenýrů, triček a čepic, které budou návštěvníkům nabízeny. Připravují se ale i odborné publikace a multimediální počítačové programy o vesmírných událostech vedoucích k zatmění. Aby si pozorovatelé vzácného úkazu mohli chránit oči, budou jim organizátoři nabízet speciální brýle. Ty budou mít několikrát silnější ochrannou vrstvu, než běžné sluneční brýle. Maďarská média již teď hojně varují před podceněním ochrany očí, což by mohlo mít vážné důsledky. Jindy často používaná zakouřená skla, běžné sluneční brýle, diapozitivy či přeexponované negativy prý v tomto případě nestačí. Maďarská televize již zahájila vysílání stodílného seriálu denně pět minut o zatmění. Na 11. srpna pak plánuje tříhodinový přímý přenos, jehož součástí by měly být i živé záběry zatmění natočené ze stíhačky MIG-29 ve výšce čtrnáct kilometrů. S případnými dotazy ohledně pobytu a ubytování v Maďarsku v době zatmění je nejlépe obrátit se na příslušné pobočky maďarského úřadu Tourinform v Siófoku u Balatonu. Telefonické a faxové spojení je 003684310117. V Szegedu pak 003662425711. K ontaktovat lze i ústředí této instituce v Budapešti na telefonu 003611179800, fax 1179578.