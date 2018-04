Na stolovou horu Velký Zschirnstein: krásný výlet kousek od hranic

Může se hodit Odkud na Velký Zschirnstein 1) Vlakem z Děčína do zastávky Schöna nebo Schmilka, odtud pěšky do vesnice Schöna a pak na Zschirnstein a Zirkelstein a zpět. Celkem 20-25 km.

2) Zaparkovat v Hřensku nebo ve Schmilce, převézt se přívozem přes Labe a dále pokračovat stejně jako v bodě 1)

3) Autem přes Hřensko a Bad Schandau do vesnice Schöna, odtud pěšky na Zschirnstein a Zirkelstein a zpět. Celkem 15-20 km.

4) Autobusem nebo autem z Děčína do Maxiček, odtud pěšky nebo na kole na Zschirnstein a zpět. Celkem 16-20 km.

5) Vlakem nebo autem (pozor přívoz) z Děčína do Dolního Žlebu, odtud pěšky nebo na kole na Zschirnstein a zpět. Celkem 16 - 20 km. Mapa KČT 1 : 50 000 č. 12 – Národní parky České a Saské Švýcarsko