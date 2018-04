Velký test iDNES.cz 29palcových celoodpružených kol

Devětadvacítky, s nimiž před deseti lety poprvé přišel guru horských kol Gary Fisher, jsou dnes velkým hitem. Chtěli jsme se přesvědčit, zdá právem, nebo jde jen o obchodní tah velkých cyklofirem.

Češi jsou nedůvěřiví. Mnoho odborníků, ale už i závodníků však devětadvacítky chválí. A nejsilnějším argumentem hovořícím pro ně je vítězné tažení Jardy Kulhavého, mistra světa v cross country na horském kole.

Velká kola by měla jet ve většině terénů rychleji, lépe překonávat překážky a jejich větší kola by měla mít i lepší trakci. Trend ze závodů světové extratřídy rychle proniká přes masové závody až k běžným zákazníkům. Vyzkoušeli jsem proto hned čtyři 29" "celopéra" od významných hráčů na našem trhu – kola firem Giant, Specialized, Scott a Trek (Gary Fisher). V cenové hladině 55 až 75 000 Kč.

Čtveřice testovaných celoodpružených devětadvacítek pěkně pohromadě

Hlavní otázka zněla: Dá se na nich solidně jezdit? Dá se na ně zvyknout? Jsou tahle kola i pro "obyčejné" hobby jezdce aspoň v něčem lepší a výkonnější? Naše odpověď je jednoznačně kladná, byť mnoho běžných uživatelů nemusí cítit rozdíly nějak dramaticky.

Záměrně jsme nezkoušeli top modely, ale kvalitně osazená kola s hliníkovými rámy takzvané vyšší střední kategorie. Moc dobře víme, že pro většinu "normálních" milovníků mtb jsou uvedené ceny maximální představitelnou hranicí (třeba jako velký rodinný dárek k životnímu jubileu).

Testovali jsme v rychlém, lehčím a středně těžkém terénu, ale i v úsecích na hranici singltreků (od pražského Chuchelského háje, přes Točnou a Závist až po terény na Šumavě a na druhé straně hor v Rakousku). Nehledali jsme za každou cenu vítěze testu, ale neobjevili zároveň ani žádný propadák. Všichni čtyři velcí hráči na trhu nabízejí kvalitní materiál (kola mají komponenty ve stejné třídě) a poskytují dobré svezení.

U všech testovaných modelů se nám potvrdilo, že v mnoha parametrech předčí 26" a nemusí na nich přitom nutně jet závodník. Vynikající trakce umožní i špičkovou stoupavost a zároveň bezpečný pocit ve sjezdech. Velká kola mají výbornou setrvačnost, a proto jedou v některých chvílích rychleji. A hlavně jsme zaznamenali lepší průchodnost těžkým terénem a dokonalejší překonávání překážek. Potvrdili jsme si však zároveň, že tyto kladné vlastnosti jsou většinou vykoupeny trochu horší schopností manévrovat v ostrých, prudkých zatáčkách.

Z testované čtyřky mne osobně asi nejvíc oslovila kola Gary Fisher Hi-Fi Pro a Specialized Epic Comp. Určitě to však neznamená, že zbývající dvojka zaostávala. Uvědomuji si, jak mohou být pocity z jízdy individuální. Jsem si jist, že každý si v naší čtyřce určitě najde toho svého "horáka". I díky výměně zkušeností z testování jsem se přesvědčil, že některé bikery až tolik nepřilákají zajímavé jízdní vlastnosti, ale třeba možnost jednoduchého ovládání tlumičů, jako je například Twinloc od Scotta. Nebo budou okouzleni strojem Specialized Epic, kde nemusejí přepínat vůbec nic. Nadšenci pro rychlou sportovní jízdu se závodními ambicemi pak budou hodně uvažovat o Giantu Anthem, kde je naopak připínání tlumení nejhůře dosažitelné. Konečně milovníky manévrování ve složitějším terénu osloví hlavně Gary Fisher Hi-Fi Pro.

V neposlední řadě bude důležitým argumentem cena.

Giant Anthem 29"

Tenhle stroj v líbivém retrodesignu je už na první pohled postavený pro rychlost. Lehký, pro svižné XC, krásně by se na něm jel závod – maraton. Výborně kopíruje snadnější terén. I v dalších parametrech je dobrý, sedí mu obutí Maxxis Crossmark. Jen to přepínání zadního tlumiče mezi nohama je hodně nízko a za jízdy nepraktické – nic pro začátečníky a opatrné, to je skoro lepší zastavit. Tady by se zejména těm méně zdatným, kteří rádi často přepínají mezi "tvrdým" a "měkkým" režimem, sakra hodil "skoťácký" Twinloc. Ale kolo je to skvělé, fantasticky jede po nerovné rychlejší rovině. Jeden z mých favoritů pro amatérský rychlý maraton.

Specifikace Rám: materiál FluidForm ALUXX SL vybavený tlumicím systémem Maestro se 100 mm zdvihu (4 čepy jsou na vahadlech – díky principu plovoucího středu nedochází k nežádoucímu pohupování a kolo umožňuje i plně aktivní brzdění). Vidlice: Fox F29 model Talas, zdvih 100 mm. Zadní tlumič: Fox Float RP 23, zdvih 100 mm. Osazení: Shimano Deore XT. Brzdy: Avid Elixir CR. Pláště: Maxxis Crossmark 2.1. Cena: 79 999 Kč v modelu 2011 (na rok 2012 budou tři výbavy od 48 999 až do 72 999 Kč) Giant Anthem 29 Giant Anthem 29 a tlumicí systém Maestro

Scott Spark Elite 29"

Švýcarský Scott byl ze všech čtyř zúčastněných firem tím posledním, kdo uplatnil technologii 29". Jde vlastně o první "full suspension twenty niner" v nabídce. Ale na kole to nepoznáte. Bytelný, odolný rám, neutrální vlastnosti při jízdě. Tomuto kompaktnímu univerzálu nelze nic vytknout. S Twinlocem na řídítkách je ideálním kolem pro ty, kdo se rádi po letech drncání na hardtailu svezou nyní komfortněji a sportovněji i po nerovném podkladu. A nechtějí přitom nikde nic složitě hledat a přepínat. Jen ten Rocket Ron od Schwalbe na předku nějak nesedí, chtělo by to gumu, která lépe povede a podrží v zatáčkách. Nebo to chce aspoň trochu míň foukat. Jinak švýcarská preciznost a krásný design. Můj favorit pro kombinovanou rychlejší komfortní jízdu do jednoduššího až mírně středního terénu. Nabídl bych ho každému, kdo chce začít na celoodpruženém 29" a mít možnost jednoduché změny tlumení.

Specifikace Rám: hliník alloy 6061. Vidlice: Rock Shox Reba 29 RL air, lockout, 100 mm.

Zadní tlumič: DT Swiss M210 ABS, Lockout, 100 mm. Osazení: Shimano XT / SLX. Brzdy: Avid Elixir 5S disc. Pláště: Schwalbe Rocket Ron 2,25

Cena: 57 490 Kč (ve verzi 2012) Scott Spark 29 Scott Spark 29 a ovládání obou tlumičů z řídítek Twinloc

Gary Fisher Hi-Fi Pro 29"

Úžasný univerzál, úplně cítíte, že tohle kolo Gary a jeho tým vyvíjeli deset let. Jede jako race XC až do okamžiku, než to napálíte do těžšího terénu, a tam se najednou začne chovat téměř jako trail bike. Skvěle hravé. Řídítka zahnutá dozadu zlepšují ovladatelnost. Ano, ovladatelnost, to je to hlavní. Toto kolo je opravdu skvěle ovladatelné za každé situace. Cítíte se na něm jako na 26". Jede rychle, ale přitom perfektně stoupá a hlavně je jako zrozené pro těžší techničtější terén. Ve sjezdech absolutní jistota. Vzadu výborná guma Schwalbe Racing Ralph perfektně hrabe i drží. Vpředu rychlý Bontrager Jones 2.25, který dobře vede. Přehazování poloh na tlumiči je mezi nohama relativně vysoko a docela dobře dosažitelné (určitě líp než u Giantu Anthem), ale Twinlock od Scotta by někdo určitě uvítal. Tenhle stroj je báječný, můj favorit na hrátky ve složitějším terénu.

Specifikace Rám: hliník 6011. Tlumič – Fox Float RP 23, zdvih 100 mm. Vidlice: Fox F100 RL, zdvih 100 mm. Komponenty: Sram X9, Shimano XT. Brzdy: Avid elixír R. Kola: Bontrager Race Lite FCC 29". Pláště: zadní Schwlabe Racing Ralph 2,25, přední Bontrager Jones XR 2,25.

Cena: 74 929 Kč (ve verzi 2011) Gary Fisher (trek) Hi-Fi Pro 29 Gary Fisher (Trek) Hi-Fi Pro 29 a tlumič Fox

Specialized Epic Comp 29"

Absolutní bomba. Dokonalá útočná zbraň až do středně těžkého terénu. Rychlý, svižný, vyjede neuvěřitelná stoupání, i když má řídítka relativně vysoko. Stejně tak i všechno sjede. Každý, expert i laik, musí ocenit výborný odpružený FSR systém vybavený revolučním "brainem". S touhle technologií je "Spešl" snad nejdál ze všech. Jednou ho prostě nastavíte a jedete. Nic neřešíte. Kolo je tuhé a v okamžiku nárazu se zhoupne. Tak to má být, tohle je budoucnost celopér. Skvělé je rozložení sil, sedíte vlastně přesně mezi koly. Dost netradičně, ale účinně vymysleli i obutí. Vzadu "hladký" špuntíkový Specialized Renegade. Je rychlý, ale překvapivě přilnavý i v těžším terénu. Vpředu relativně hrubý Specialized The Captain perfektně vede v zatáčkách i na mokru. Na strojích roku 2012 už je vpředu plášť Fast Track, a ten jede rychleji.

Specifikace Rám: hliník M5 Alloy. Zadní tlumič: Fox/Specialized remote Mini-Brain. Vidlice: RockShox Reba RL, zdvih 100 mm. Osazení: Sram X9 + X7. Brzdy: Avid Elixír R

Pláště: přední – Specialized The Capitain 2,20, zadní – Specialized Renegade 1,95.

Cena: 71 990 Kč (ve verzi 2011), 65 990 Kč (ve verzi 2012) Specialized Epic Comp 29 Specialized Epic Comp 29, detailní pohled na část tlumicího systému "brain".

I tentokrát upozorňuji, že nemám patent na rozum. Tento článek určitě nemá pohřbít 26", jsem přesvědčen, že budou dál dělat radost tisícům bikerů. Potěší mne, když ale test poslouží jako orientační návod a vodítko při rozhodování. Každý by si měl vyzkoušet kola hlavně sám na vlastní kůži a posoudit, co mu sedí, a co ne.