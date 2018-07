VELKÝ TEST ELEKTROKOL: Kategorie krosových kol

První dojmy testerů Martina: Se zadním nábojovým motorem je tu jediné kolo. Na rovině je asistence velmi silná, kolo jede od počátku velmi rychle, je hodně živé, do velmi prudkého kopce jsem musela ve srovnání se středovými motory více pomáhat. Je to turistický univerzál i příjemné městské kolo, má snadné ovládání jízdních režimů. Bez motoru jede jako běžné kolo, neklade téměř žádný odpor. František: Silný výkon motoru na rovinách a v mírných stoupáních, v prudkém kopci slábne, bezvadná jízda bez motoru. Tomáš: Moje první zkušenost s těmito koly - pozitivní dojem, je to krosové kolo. Tam kam patří, tedy na roviny a do lehkého terénu, je bez potíží. V těžším terénu se mi nedostávalo trochu výkonu. Ovládání bylo velmi snadné a intuitivní.