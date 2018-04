Test českých horských středisek. Děti naučíte lyžovat i za nižší ceny

Spotřebitelské testy Sledovat další díly na iDNES.tv

A co až budeme nahoře, to teprv budou panorámata! hřímala babi Homolková při cestě sedačkou na krkonošskou Pláň, a rázně tak vstoupila do dějin kinematografie. Od natáčení komedie Homolka a tobolka uplynulo pětačtyřicet let a snad vše, tedy krom „panorámat“, se ve Špindlerově Mlýně změnilo.

Vždyť komu by dnes stačila rozvrzaná lanovka, pár vleků, zázemí zotavovny ROH a večerní program sestavený kulturním referentem? Lyžaři už vyžadují sofistikovanější servis, a pokud jde o rodiny s dětmi, nároky se ještě významně zvyšují.

Protože příští týden začíná série jarních prázdnin, rozhodla se MF DNES prověřit vybrané české skiareály a zjistit, co, za kolik a v jakém rozsahu rodičům a dětem nabízejí.

Lyžování po česku: kratší sezona, méně sněhu

Do výběru jsme s Asociací horských středisek zařadili třináct center od Šumavy po Beskydy, a to včetně areálu v Monínci na hranici středních a jižních Čech. V každém centru strávili redaktoři půlden či den na lyžích – nejen aby zjistili, nakolik dobře se jezdí na sjezdovkách a lanovkách, ale také to, jak dlouho se čeká ve frontě na vlek, kolik stojí párek v rohlíku nebo zda je čisto na toaletách.

Žádné české hory, včetně Krkonoš, nepřipomínají Alpy, a to ani vzdáleně. Ať už kvůli množství sněhu, nebo délce sezony. „Naše střediska mají smůlu na přírodní poměry, ale i historické okolnosti. Často nevznikaly s lyžařskou logikou jako místa v Alpách, což se zpětně těžko předělává,“ komentuje rozdíly Radek Holub z odborného magazínu Snow.

To však ještě neznamená, že byste měli česká pohoří zatracovat, především pokud máte malé děti, které se teprve učí lyžovat. Je pravděpodobně zbytečné je jednou za sezonu vytáhnout do ciziny, kde si z dlouhých sjezdovek nic neužijí, když je můžete nechat o víkendech trénovat v menším středisku třeba v Beskydech nebo Jizerských horách.

Levnější než Alpy, ale pořád hodně drahé

Zdejší kopce přitom máte po ruce, na dopravě či ubytování můžete ušetřit a výuka na svahu vás také vyjde levněji. Pokud si vyberete levnější skupinový kurz, v alpských střediscích obvykle platíte za celý den a cena se nedostane v přepočtu pod 1 500 korun za den.

V Česku máte většinou možnost zvolit i kratší lekce na jednu či dvě hodiny, které vás přijdou na 400 až 650 korun. Srovnatelný celodenní skupinový kurz stojí zhruba polovinu toho, na kolik přijde v Rakousku.

Středisko, které by se mohlo vyrovnat těm alpským, v Čechách nenajdete. Pro rodiny s dětmi je ale tuzemská nabídka velice dobrá.

Jste-li výrazně spořivé nátury, raději o prázdninách na sjezdovky ani nejezděte. Sjezdové lyžování je totiž drahá zábava. I v menších lyžařských areálech, jako jsou Mladé Buky, Prkenný Důl či Čenkovice, se ceny jednodenní permanentky v hlavní sezoně pohybují od 400 korun výš, v zavedených velkých centrech připočtěte ještě další dvě stovky navrch.

Budete-li kupovat rodinný skipas, počítejte minimálně s patnácti stovkami na den. A další peníze se vám budou z kapes sypat za občerstvení, jestliže si do ruksaku nezabalíte svačinu...

Malá sjezdovka za městem, nebo komfortní areál?

Pokud zatím nemáte přesnou představu, kam o jarních prázdninách vyrazíte, nebo jedete do centra vám neznámého, můžete jako vodítko použít přehled MF DNES. A můžete si také vyslechnout tipy a rady Radka Holuba, jak zvolit skiareál, aby byl vhodný pro rodiče školáků a předškoláků.

„Snad nejkomplexněji vybavené středisko pro menší děti je Lipno, pěkné zázemí má Monínec a díky dostupnosti jsou pro kratší návštěvu vhodná i příměstská centra, namátkou Chotouň na jih od Prahy, Peklák u České Třebové, Hlubočky u Olomouce a mnoho dalších,“ vyjmenovává znalec lyžařských středisek pár tipů.

Jistě, zrovna takové miniareály mají s Alpami společného asi tolik jako prkenné ski s moderními carvingy a trávit tu celý týden by vás zřejmě nebavilo. Na prázdninový pobyt byste možná potřebovali něco většího – například Severák v Jizerkách nebo Paseky na západní hranici Krkonoš, kde jsou sjezdovky příjemně široké.

Vybírejte podle terénu, vleků, cen, vzdáleností i zázemí

Právě terén, sklon a šířka sjezdovek i typy lanovek a vleků by měly být prvním kritériem, podle něhož byste měli vybírat zimní středisko vhodné pro „lyžařský potěr“.

Myslete také na to, jak daleko je vlek od ubytování, případně parkoviště, protože je nesnesitelné, když musíte poslouchat při túře k lanovce dětské skuhrání, zatímco na ramenou nesete troje lyže a dvoje hůlky. Skvělý den na lyžích se tím změní na nelíčené utrpení. Určitě věnujte pozornost i cenám jízdenek.

„Naprostá většina areálů se řídí dobrými mravy a nechává malé děti jezdit zdarma. Pokud jsou vaše děti větší, sledujte výhodnou cenu rodinných skipasů,“ upozorňuje Ondřej Novák, další z odborníků z časopisu Snow.

V posledních letech si totiž už většina areálů váží klientů (s malými dětmi) a nabízí jim různé finanční benefity či úlevy.

A ještě jedna věc stojí za připomenutí: týden na horách možná nestrávíte jen na lyžích. Znáte to, čtvrtý den bývá kritický, a protože si budete chtít odpočinout mimo svahy, myslete i na to, zda skiareál a jeho okolí nabízejí další aktivity, například bobovou dráhu, akvapark nebo cíle pro výlety.