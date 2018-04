Velký okruh Vsetínskem

Postupně projíždíme obcí Janová, za níž se táhne dlouhý přímý úsek do Hovězí, jenž je zvláště nepříjemný za častého silného protivětru. Poblíž splavu u Hovězí je populární koliba nabízející široký výběr občerstvení. Za obcemi Halenkov a Nový Hrozenkov míjíme v těchto dnech už opuštěné populární štěrkoviště zvané Karolinský Balaton a vjíždíme do obce Karolinka. Na začátku obce je možné doporučit krátké odbočení vpravo k přehradě Stanovnice zásobující pitnou vodou velkou část vsetínského okresu. Po pravém břehu vede poměrně široká asfaltová silnice s pěknými výjezdy a sjezdy, kterou je možné přehradu objet k jejímu hornímu konci a poté ještě pokračovat krátkou dobu zužujícím se údolím stejnojmenného potoka. Zpátky se musíme dostat po stejné silnici. Na hlavní křižovatce na začátku Velkých Karlovic odbočíme vlevo a čeká nás zpočátku mírné, později rostoucí šestikilometrové stoupání na Soláň. Pokud se před samotným výšlapem máme tendenci posilnit. Lze doporučit restauraci naproti impozantního dřevěného kostela. Stoupáním údolím Jezerné poměrně rychle nabíráme výškové metry a s tím se více otevírá rozhled do okolní krajiny, stejně jako dolů na dno údolí. V horní části vede cesta serpentinami a lesem až na sedlo Čarták, z něhož začíná perfektní sjezd do Rožnova. Zvýšenou opatrnost je nutné věnovat pouze některým zatáčkám a zúžením při nájezdu na mostky. V obci Hutisko-Solanec odbočujeme vlevo na Rožnov a "zadní" cestou mimo mezinárodní E442 Valašské Meziříčí - Žilina v příjemném sjezdu přes Vigantice, Hážovice a Tylovice dojíždíme do Rožnova pod Radhoštěm. Projíždíme částí Rožnova, abychom se dostali na odbočku, jež nás nasměruje na Valašskou Bystřici. Po dlouhém odpočinkovém sjezdu ze Soláně je před námi pěkné stoupání na hřeben oddělující údolí Rožnovské Bečvy a Bystřičky. Stoupání končí v oblasti Hlaváčky, z níž následuje rychlý sjezd se dvěma zatáčkami o 180 stupňů do Valašské Bystřice. Zvlněným terénem zamíříme k přehradě Bystřička. Horního konce přehrady dosahujeme u populární "cyklistické" restaurace U Bušů. Po případném odpočinku zamíříme opět do kopce, tentokrát na Dušnou. Z Malé Bystřice jedeme po silnici používané v minulosti pro automobilové závody do vrchu. Na profilu trati je to znát a obsahuje několik pěkných zatáček. Z Dušné se nabízí krásný rozhled na Vsetínské vrchy a Javorníky. Rozhledu si ale moc neužijeme, jelikož je před námi závěrečný sjezd do Vsetína. Horní velmi rychlou část je nutné brát opatrně, jelikož je tady serpentina se dvěma ostrými zatáčkami. Popsaný cyklistický výlet v případě startu v Rožnově pod Radhoštěm kopíruje nejkratší rodinnou trasu červencového cyklomaratonu Beskyd Tour. K orientaci stačí silniční ukazatele, nebo je možné použít mapu, z nichž kromě tradičních turistických map a autoatlasů je asi nejlepší speciální mapa Cykloturistické trasy Valašsko zlínského nakladatelství Shocart. autor je spolupracovníkem re dakce