Velký muftí hrozí válkou kvůli stavbě na Chrámové hoře

10:11 , aktualizováno 10:11

Plán některých Izraelců postavit na Chrámové hoře v Jeruzalémě další židovský chrám by mohl "vyprovokovat třetí světovou válku", protože Arabové a muslimové to nedovolí. Řekl to egyptský velký muftí Nasr Faríd Muhammad Vásil, který reagoval na zprávy egyptského tisku o plánované stavbě. Na Chrámové hoře stával podle židovské víry druhý chrám, jehož pozůstatky - Zeď nářků - jsou nejposvátnějším místem judaismu. Stojí tam ale i mešita Al-Aksá, která je třetím nejposvátnějším místem islámu.