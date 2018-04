Velký Javor: na trati Světového poháru

, aktualizováno

Je to, co by kamenem dohodil, ale přitom to tak trochu voní lyžařskou exotikou. Tou příhraniční. Lyžařský areál Velký Javor s patnácti kilometry sjezdovek leží na německé straně Šumavy. Co vám nabízí?