Největší korálový útes světa umírá. Za 27 let ho zmizela polovina

"Pokud to takhle půjde dál, mohli bychom v příštích deseti letech ztratit ze současné velikosti útesu opět dalších 50 procent," varuje Peter Doherty z Australského ústavu pro mořský výzkum.

Největší škody, kolem 48 procent, páchají podle vědců ničivé bouře, dalších 42 procent pak mají na svědomí hvězdice, informují výzkumníci v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Za zbylých deset procent může oteplování moře v důsledku klimatických změn, které způsobuje vybělování korálů. Jednobuněčné organismy, které žijí s korály v symbióze a dávají jim specifické zbarvení, pak korály opouštějí a ty se drolí.

Největší korálový útes světa umírá, za posledních 27 let ho ubyla víc než polovina. Na snímku vlevo je vidět vybělování korálů v důsledku klimatických změn a oteplování oceánů, což je jedna z příčin umírání korálů. Fotografie vpravo ukazuje, jakou spoušť zanechávají na Velkém bariérovém útesu hvězdice trnité.

Vědci chtějí zabránit šíření hvězdic

"Bouřím nezabráníme, ale možná bychom mohli zamezit opakovaným napadením hvězdicemi, které se nekontrolovaně šíří kvůli porušení ekologické rovnováhy v oceánech. Pokud se nám to podaří, budou mít koráli větší šanci přizpůsobit se vyšším teplotám vody a větší kyselosti moře," vysvětlil John Gunn z australského ústavu.

Velký bariérový útes Velký bariérový (nebo také korálový) útes se táhne v délce přes 2 000 km podél pobřeží australského státu Queensland. Od roku 1981 je na seznamu chráněných lokalit UNESCO.

Podle vědců je možné, aby se koráli obnovili. Bez ohrožení hvězdicemi se jejich povrch rozšiřuje o 0,89 procenta ročně. Doba, kterou mají na zotavení, je však většinou příliš krátká, a proto dlouhodobě odumírají.

Jejich úbytek na největším korálovém útesu světa není rovnoměrný. Severní část 2 600 kilometrů dlouhého útesu je postižena výrazně méně než jeho jižní část, kterou často zasahují tropické cyklony.

Experti nyní hledají způsob, jak zabránit ničení korálů hvězdicemi. Zjišťují, na co jsou hvězdice náchylné, aby našli patogen, který by se v populaci hvězdic přirozeně šířil a pomohl ji tak regulovat, napsal australský list Herald Sun.