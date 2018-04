Velkou Ameriku si mohou turisté prohlédnout z vyhlídkové plošiny

Zákaz vstupu do Velké Ameriky platí od ukončení těžby v roce 1964. Stejnou dobu však lidé do lomu ilegálně pronikají, prozkoumávají ho a koupají se v jezírku na jeho dně. Řada z nich to už zaplatila životem nebo vážnými zraněními, když se zřítila z výrazně porézních stěn, z nichž neustále samovolně padají kameny. V letní sezoně se přitom k lomu sjíždějí každodenně stovky lidí.