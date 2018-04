Velké Losiny: na kole do ráje čarodějnic

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

* Přístup do okolí Velkých Losin je velmi jednoduchý – oblast se rozprostírá kolem nejfrekventovanějšího silničního tahu v Jeseníkách, který směřuje od Šumperka na Červenohorské sedlo a dále do města Jeseník. Návštěvníci z opačné, slezské strany Jeseníků (Opavsko, Ostravsko) musí použít silnici Bruntál – Rýmařov – Šumperk, vedoucí přes sedlo Skřítek, která protíná popisovanou obcí Sobotín. * V případě, že se rozhodnete cestovat vlakem, tak vám jízdenku prodají pouze Šumperka. Na zbývající úsek Šumperk – Velké Losiny je možné koupit jízdenku buď až na šumperském nádraží anebo bez přirážky přímo ve vlaku (soukromá železnice, není součástí Českých drah). ITINERÁŘ POPISOVANÉ TRASY:

Velké Losiny – Žárová (3 km) – Pekařov (7 km) – Přemyslov, sedlo (14 km) – Loučná nad Desnou (20 km) – Vlčí sedlo (24 km) – Vernířovice (29 km) – Sobotín (32 km) – Maršíkov (34 km) – Velké Losiny (36 km). Zajížďka Vlčí sedlo – sedlo Branka – Vernířovice: 8 km navíc. TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VELKÉ LOSINY

Po cyklistické túře neváhejte naložit své zmožené tělo do termálního koupaliště. Nachází se v severní části lázeňského parku. Jeho teplá voda vykazuje řadu příznivých účinků na mnoho lidských neduhů. Otevřeno bývá od května do září, v zimě bývá v provozu krytý bazén v lázeňském domě Eliška. RUČNÍ PAPÍRNA VE VELKÝCH LOSINÁCH

Ruční papírna ve Velkých Losinách patří mezi nejstarší ruční papírny v Evropě, která dodnes funguje. Byla postavena v roce 1596 Janem ze Žerotína a starobylé výrobní postupy si můžete prohlédnout jako součást expozice Muzea papíru. Objekt papírny stojí v centru Velkých Losin.