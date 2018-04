Velké Karlovice provoní nejen valašské frgály

Sedmý ročník Karlovského gastrofestivalu se uskuteční 2. – 4. října 2015, kde jinde než ve Velkých Karlovicích, typické valašské obci nacházející se v Beskydech. Vzhledem ke své pozici v chráněné krajinné oblasti vybízejí Velké Karlovice zejména k turistice a cykloturistice. Karlovský gastrofestival je tedy ideálním spojením odpočinku v přírodě s poznáním regionální kuchyně.

Pro návštěvníky je připravena 3,5 km dlouhá trasa v karlovickém údolí Léskové se čtrnácti gastro zastávkami. Ti, kteří by si na trase chtěli trochu odpočinout, se mohou popovézt turistickým vláčkem, koňským povozem či historickým autobusem. Gastro tour se mohou návštěvníci zúčastnit v sobotu 3. října a neděli 4. října vždy od 10 do 18 hodin.

Tři dny plné chutí a vůní

Na Mezinárodním jarmarku se představí zejména domácí producenti.

Program festivalu je bohatý a všichni hostitelé se snaží, aby představili nabídku svých hotelů a penzionů v celé své šíři. Na každé zastávce tedy na návštěvníky čeká nejen degustace kulinářských specialit, ale také zábava a doprovodný program pro děti i dospělé.

Poctivé domácí produkty předvedou přímo jejich producenti z České republiky, Slovenska či Maďarska na Mezinárodním farmářském trhu. V nabídce bývají zejména frgály, sýry, masné výrobky, zelenina, mošty, koření, sirupy, domácí marmelády, medové produkty a další.

Soutěž o nejlepší frgál, to si nechcete nechat ujít.

Co by to bylo za valašský gastrofestival bez soutěže o nejlepší frgál? Tradiční soutěž o nejlepší „valašskou pizzu“ je právem nejoblíbenější částí doprovodného programu Karlovského gastrofestivalu. Frgály mají na Valašsku svou dlouholetou tradici. Tajemství jejich výroby se v rodinách dědí z generace na generaci již po staletí. Frgály ochutnávají a hodnotí nejen porotci v čele s Ladislavem Frgalem, ale i návštěvníci. Tato soutěž je jediná svého druhu v České republice. Děti i rodiče si díky frgálové manufaktuře mohou výrobu valašských frgálů sami vyzkoušet.

V rámci festivalu se uskuteční také druhý ročník Soutěže o nejlepší klobásu. Na programu nebude chybět ani kuchařská show, řemeslný jarmark, hudební program, atrakce pro děti a pro dospělé či barmanské večery.

Vyvrcholením programu jsou galavečeře s kuchaři z místních hotelů Lanterna a Horal. Do Velkých Karlovic letos zavítá šéfkuchař a historicky první český držitel michelinské hvězdy - Pavel Pospíšil, který doplní degustační menu.

Cílem Karlovského gastrofestivalu je propagovat a popularizovat regionální producenty a tradiční valašskou kuchyni. Vstup na festival je zdarma, což jej činí ojedinělým mezi podobnými akcemi.