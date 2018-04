Velká zeď: jediný div světa, kde běhá mráz po zádech

Se zdí to je podobné - pokud máte štěstí na dobrého průvodce, zhruba sto kilometrů od Pekingu se propadnete v čase. A vystoupíte na tu pravou zeď, která měla děsit i fascinovat. Vypadá jako kulisa z jakéhosi pohádkového filmu - táhne se od horizontu k horizontu a zdá se, že její dávní architekti se snažili budovat ji vždy na těch zásadně nejdivočejších kopcích, aby ji nikdo nemohl přehlédnout.

Představte si trosky nějakého romantického českého hradu čnícího do nebe na nepřístupné hoře. A pak ten hrad roztáhněte do šířky více než šesti tisíc kilometrů. Stoupá a padá nahoru a dolů, staré zdivo svádí bitvu s kořeny stromů a keřů, občas si budete připadat jako horolezci, neboť tam, kde se už tyto pětisetleté zdi zřítily do hlubin, musíte šplhat po téměř svislých stěnách.